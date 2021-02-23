البنوك الآسيوية الكبرى تتحد لتشكيل اتفاقية "متعددة" للعملة الرقمية للبنوك المركزية على بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 05:48 مساءً - تضافرت جهود العديد من البنوك الكبرى في جميع أنحاء آسيا لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي عبر الحدود، وفقًا لإعلان مشترك صدر يوم ٢٣ فبراير.

ويُطلق على المشروع اسم جسر العملات الرقمية للبنك المركزي المتعددة - أو m-CBDC - ويشهد المشروع اتحاد سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني لإنشاء نموذج أولي للعملات الرقمية للبنوك المركزية باستخدام تقنية السجلات الموزعة.

بناءً على المشروع البحثي "Inthanon-LionRock" الذي بدأ في عام ٢٠١٩، ستطور المرحلة الأخيرة من الاستكشاف في عملات البنوك المركزية الرقمية إثباتًا للمفهوم "لتسهيل معاملات الدفع بالعملات الأجنبية عبر الحدود في الوقت الفعلي مقابل الدفع في سياق متعدد الاختصاصات وعلى مدار الساعة"، كما ينص الإعلان.

والهدف المعلن للمشروع هو معالجة "نقاط الضعف" في إجراء عمليات النقل عبر الحدود. وتشمل هذه عدم كفاءة التكلفة واللوائح المعقدة التي تصاحب نقل الأموال من بلد إلى آخر.

وحسبما وصف نائب محافظ بنك تايلاند، ماثي سوبابونغسي، الأمر سابقًا:

"يقدم النموذج شبكة رابطة عبر الحدود حيث يمكن للمشاركين تحويل الأموال على الفور على أساس نظير إلى نظير وبطريقة فورية. وقد أضاف التصميم والنتائج الرئيسية للمشروع أبعادًا جديدة إلى دراسات مجتمعات البنك المركزي حول منطقة تحويل الأموال عبر الحدود".

وتأمل البنوك المركزية المشاركة في المشروع في جذب المزيد من المؤسسات إلى المخطط وتهدف إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة لاستكشاف العملات الرقمية المركزية في آسيا وخارجها.