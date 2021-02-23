بنك الدولة الهندي ينضم إلى شبكة مدفوعات جي بي مورغان بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 05:48 مساءً - يتطلع بنك الدولة الهندي، وهو بنك رئيسي مملوك للحكومة الهندية، إلى تحسين المدفوعات عبر الحدود من خلال حل بلوكتشين من قبل بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان تشيس.

ووفقًا لتقرير بتاريخ ٢٣ فبراير من قبل ذا إيكونوميك تايمز، انضم بنك الدولة الهندي إلى Liink، وهي شبكة بيانات جديدة بين البنوك قائمة على بلوكتشين طورتها جي بي مورغان. ومن خلال دمج التكنولوجيا، يتوقع البنك تقليل تكاليف المعاملات وتحسين المدفوعات عبر الحدود لعملائه.

حيث قال نائب العضو المنتدب للبنك "فينكات ناجيسوار" إن البنك قد بدأ بالفعل في لينك. وصرح نجيسوار قائلًا: "نحن متحمسون لأن نكون أول بنك في الهند ينطلق مباشرة على الشبكة ونتطلع إلى شراكة أوثق مع جي بي مورغان في التنفيذ واستكشاف التطبيقات كجزء من الشبكة لتقديم خدمة أفضل لعملائنا".

Liink هي شبكة نظير إلى نظير ونظام بيئي يعمل تحت مظلة بلوكتشين التابعة لجي بي مورغان والأعمال التي تركز على العملة الرقمية والتي يطلق عليها اسم "أونيكس". تمت الإشارة إلى المنتج، الذي تم تجريبه في عام ٢٠١٧، باسم شبكة معلومات بين البنوك وأعيد تسميته باسم Liink في أكتوبر ٢٠٢٠.

وقد ضم حل Liink أكثر من ٤٠٠ مؤسسة مالية وشركة في ٧٨ دولة، بما في ذلك ٢٧ من أفضل ٥٠ بنكًا في العالم. وتمتلك الشبكة حوالي ١٠٠ بنك مباشر على الشبكة، بما في ذلك المؤسسات المملوكة للدولة والخاصة، وفقًا لصحيفة ذا غكونوميك تايمز.