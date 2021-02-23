بيتكوين تنخفض إلى ٤٥ ألف دولار في تكملة لانهيار السعر بنسبة ٢٠٪

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 05:48 مساءً - واصلت بيتكوين (BTC) خسائرها يوم ٢٣ فبراير حيث أدت ضغوط البيع إلى انخفاض الأسواق إلى أقل من ٤٧٠٠٠ دولار لأول مرة منذ أكثر من أسبوع.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

الانخفاض الجديد يأخذ زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته في ٨ أيام

رسمت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو صورة قاتمة للمضاربين على الارتفاع يوم الثلاثاء حيث وصل زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته عند ٤٥٠٠٠ دولار على بيتستامب.

وتعكس الخسائر ارتدادًا أوقف انهيار الأسعار بنسبة ٢٠٪ يوم الاثنين من أعلى مستوياته على الإطلاق بالقرب من ٥٨٠٠٠ دولار. وقد ارتدت عملة بيتكوين عند ٤٧٤٠٠ دولار في اليوم لتعود إلى ٥٤٠٠٠ دولار قبل أن يسيطر تراجع جديد.

في وقت كتابة هذه المقالة، كان مستوى ٤٧٠٠٠ دولار يعمل مرة أخرى كشكل من أشكال التركيز للدعم، مع استمرار عدم وضوح المسار وسط التقلبات الشديدة.

وقد أنتج تحليل صفقات الشراء والبيع أملًا ضئيلًا في وقف الخسائر في حالة فشل هذا المستوى، مع انخفاض الدعم إلى أقل من ٤٦٥٠٠ دولار.

مخطط مستويات الدعم والمقاومة لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: ويل ماب

مستوى ٥٠٠٠٠ دولار سيصبح مقاومة مرة أخرى

بالمقارنة مع الانخفاضات السابقة في الأسعار، كان الانخفاض الحالي بمثابة قطرة في المحيط.

حيث قال مايكل فان دي بوب المحلل في أسواق كوينتيليغراف لمتابعي تويتر: "لقد اختبرنا عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩. وهذا ليس شيئًا".

وفي تحديث مصاحب على موقع يوتيوب، توقع أنه يجب أن تستقر عملة بيتكوين، إذ قد تُظهر عملة بيتكوين سلوكًا كلاسيكيًا خلال شهر مارس، والذي يشهد تصحيحات.

وأضافت تغريدة أخرى "نحن نقترب من منطقة الارتداد لبيتكوين. وأعتقد أننا قريبون الآن".

"وستقع منطقة المقاومة بين سعر ٤٨٥٠٠ دولار و٥١ الف دولار".

حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن النظريات التي تشرح الانكماش تتراوح من بيع الحيتان إلى دورات السوق الطبيعية.