رئيس بنك كوريا يقول إن العملات المشفرة ليس لها قيمة جوهرية، ويتوقع حدوث تقلبات

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 05:48 مساءً - وسط تصحيح هبوطي كبير في سوق العملات المشفرة، يتشكك رئيس البنك المركزي في كوريا الجنوبية في العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC).

حيث قال محافظ بنك كوريا "لي جو يول" إن الأصول المشفرة مثل بيتكوين ليس لها قيمة جوهرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية يونهاب يوم الثلاثاء. وقد صرح المسؤول أنه يتوقع مزيدًا من التقلبات في الأسعار في السوق، قائلًا إنه "من الصعب جدًا التنبؤ بالسعر، لكنه سيكون شديد التقلب".

في حديثه في الجمعية الوطنية، تناول لي أيضًا الأسباب المحتملة وراء ارتفاع العملة المشفرة الحاد مؤخرًا، والذي أدى إلى أن تصبح عملة بيتكوين أصلًا بقيمة تريليون دولار. كما أشار محافظ بنك كوريا المركزي إلى عدد من العوامل بما في ذلك المخاوف العالمية بشأن التضخم المفرط والاهتمام المؤسسي المتزايد، بالإضافة إلى شراء مبلغ بيتكوين ضخم بقيمة ١,٥ مليار دولار من قبل شركة تسلا الخاصة بإيلون ماسك.

وأوضح لي: "شهدت هذه الأصول ارتفاعًا حادًا في أقصر فترة زمنية". "أود أن أقول إن تقييم المستثمرين المؤسسيين لاستخدام بيتكوين كتحوط يمكن تفسيره على أنه عامل آخر."

ووفقًا لصحيفة كوريا تايمز، ادعى لي أن بنك كوريا المركزي يتقدم في عملته الرقمية للبنك المركزي. حيث صرح أن "البنك يقترب من استكمال مراجعتنا للتصاميم والتقنيات ذات الصلة فيما يتعلق بالعملات الرقمية التي يتحكم فيها البنك". وحسبما ورد سابقًا، أصدر البنك كتابًا حول القضايا القانونية المحيطة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية في أوائل فبراير.