العملات البديلة والتمويل اللامركزي تتعرض لعمليات البيع بعد تصحيح بيتكوين بنسبة ١٧,٦٪ دون ٥٠ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 09:55 صباحاً - في ساعات التداول الصباحية المبكرة، انخفض سعر بيتكوين (BTC) بشكل مفاجئ بنسبة ١٧,٦٥٪ مما أدى إلى انكماش كبير في جميع أنحاء السوق.

وتُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن بيتكوين انخفض من أعلى مستوى عند ٥٨٢٧٤ دولارًا يوم ٢١ فبراير إلى أدنى مستوى عند ٤٧٦٢٢ دولارًا خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين قبل أن يعود المشترون لرفع بيتكوين إلى قيمته الحالية البالغة ٥٣٣٥٠ دولارًا.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

على الرغم من حدث التصفية بقيمة ١,٦ مليار دولار اليوم، لا يزال المضاربون على ارتفاع عملة بيتكوين متفائلين بشأن مستقبل أفضل عملة مشفرة مع المؤشرات الرئيسية التي تشير إلى أن أولئك الذين يشترون تراجع اليوم من المرجح أن يتصدروا القمة.

ووفقًا لرئيس الاستثمار في إكسو ألفا "ديفيد ليفشيتز"، بدت المخططات الأخيرة لعملة بيتكوين في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن "التصحيح بنسبة ١٥٪ يمكن أن يحدث" كجزء من دورة السوق العادية قبل أن تحاول بيتكوين الخروج إلى مستويات عالية جديدة.

انتقلت عملة بيتكوين من ١٠٠٠٠ دولار في أكتوبر ٢٠٢٠ إلى ما يقرب من ٦٠ ألف دولار خلال ٤ أشهر فقط، مما يشير إلى ليفشيتز بأن "التوقف المؤقت/ التصحيح المعتدل محتمل بالتأكيد".

حيث قال ليفشيتز:

"يبدو أن ٥٠٠٠٠ دولار هي المحطة الأولى لتراجع معتدل، لكن الهبوط الثاني قد ينخفض ​​إلى ٤٠ ألف دولار بينما تبدو المنطقة البالغة ٣٠ ألف دولار وكأنها قاع نهائي في حالة إذا ما سارت الأمور بشكل قبيح على المدى القصير".

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

وفقًا لليفشيتز، فإن طباعة النقود الأخيرة من قبل البنوك المركزية تجعل من غير المرجح أن تنخفض ​​بيتكوين إلى ٣٠٠٠٠ دولار، حيث يُنظر إلى بيتكوين بشكل متزايد على أنها تحوط ضد انخفاض قيمة العملة من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

أشار ليفشيتز أيضًا إلى أن التحركات الأخيرة في الأصول التقليدية مثل عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة ١٠ سنوات يمكن أن "تؤدي إلى تراجع في بيتكوين كخطوة عامة لتقليص المديونية عبر فئات الأصول"، ولكن "الوقت وحده هو الذي سيحدد كيفية حدوث ذلك كله.

ارتفاع العوائد يضغط على الأسهم

كانت الأسواق التقليدية مختلطة في ٢٢ فبراير حيث أدت الزيادات الأخيرة في عوائد سندات الخزانة إلى توقعات بارتفاع التضخم وفرض ضغوطًا إضافية على الأسهم.

وقد تمكن مؤشر داو جونز من التغلب على الضغط المبكر ليغلق اليوم مرتفعًا بنسبة ٠,٠٩٪ بينما تداول مؤشرا إس وبي ٥٠٠ وناسداك في المنطقة الحمراء طوال اليوم وأغلقا بانخفاض ٠,٧٧٪ و٢,٤٦٪ على التوالي.

أثبتت السلع أنها النقطة المضيئة في الأسواق يوم الاثنين، حيث ارتفع سعر النفط الخام بنسبة ٤,١٤٪ ليتم تداوله عند ٦١,٦٩ دولارًا. كذلك ارتفع سعر الذهب بنسبة ١,٦٨٪ ليغلق اليوم عند ١٨٠٧ دولارات.

وضع الإعلانات وترقيات البروتوكول يؤدي إلى إرسال التوكنات المحددة أعلى

وعلى الرغم من الانكماش على مستوى السوق لمجتمع العملات المشفرة، شهدت العديد من التوكنات ارتفاع أسعارها يوم الإثنين حيث ساعدت التطورات الإيجابية على رفعها فوق المعنويات السلبية.

كان نجم الارتفاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هي عملة كريبتو.كوم (CRO)، التي ارتفع سعرها بأكثر من ٦٣٪ ليحقق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٢٧٤٨ دولار خلال ساعات التداول المبكرة.

تشمل العملات البارزة الأخرى نيم (XEM)، التي ارتفعت بنسبة ١٦,٠٥٪، وسولانا (SOL)، التي زادت بنسبة ٢٠,٥٤٪.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٦٣ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦١,٢٪.