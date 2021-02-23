كروس تاور: "الشراء المؤسسي المستدام" سيجعل بيتكوين أعلى من ٥٠ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 09:55 صباحاً - في تقرير تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، تؤكد منصة تداول العملات المشفرة المؤسسية كروس تاور أن المستثمرين الكبار لن يسمحوا لبيتكوين (BTC) بالتراجع إلى ما دون ٥٠٠٠٠ دولار.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت العناوين التي تحتوي على أكثر من ١٠٠٠ بيتكوين إلى مستويات قياسية في يناير في أعقاب عمليات الاسترداد الكبيرة - مما يدل على انخفاض قوي في الشراء من الحيتان على الرغم من ارتفاع سعر بيتكوين نسبيًا.

وإلى جانب التطورات الإيجابية للأعمال في الصناعة، مثل قرار ماستركارد بدمج بعض العملات المشفرة وخدمات الحفظ التي أطلقها بنك نيويورك ميلون حديثًا، تعتقد كروس تاور أن التوقعات لا تزال متفائلة لأسواق الأصول الرقمية. وصفت الشركة أيضًا نمو سندات بيتكوين الخاصة بالشركات، مثل قيام تسلا بشراء ما قيمته ١,٥ مليار دولار على بيتكوين، بأنه يعزز الحالة الصعودية.

حيث قال مارتن غاسبار، محلل الأبحاث في كروس تاور، لكوينتيليغراف: "نعتقد أن الأرقام القياسية للعناوين التي تحتوي على ١٠٠٠ بيتكوين أو أكثر في الأسابيع الأخيرة هي دليل على زيادة الاهتمام المؤسسي ومن المحتمل أن تعكس العناوين العديدة في يناير وفبراير من المستثمرين المؤسسيين الذين أصبحوا نشطين في بيتكوين".

وتابع قائلًا:

"من وجهة نظرنا، يدخل العديد من المستثمرين المؤسسيين بعقلية الشراء والاحتفاظ نظرًا لفهمهم لعملة بيتكوين باعتبارها ذهبًا رقميًا. وتشير البيانات الموجودة على السلسلة إلى أن هؤلاء المستثمرين، الذين يُنظر إليهم تقليديًا على أنهم أموال ذكية، رأوا ضعف سعر يناير باعتباره فرصة للحصول على بيتكوين أو الدخول إلى المجال، مما يدعم وجهة نظرنا الصعودية لبيتكوين ".

لاحظت كروس تاور أيضًا انخفاضًا حادًا في مجموع بيتكوين المحتفظ به في البورصات المركزية وسط حيازات وحجم قياسي من العملات الرقمية المستقرة، ووصفت الاتجاه بأنه يوفر مزيدًا من الزخم الصعودي للأسواق. من خلال تحليل البيانات من كريبتو كوانت، وجدت كروس تاور أن أحجام العملات المستقرة في بورصات العملات المشفرة بلغ إجمالي ٧,٤ مليارات دولار اعتبارًا من فبراير - بزيادة قدرها ١٥٩٪ تقريبًا عن ديسمبر ٢٠٢٠.

انخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون ٥٠٠٠٠ دولار يوم الاثنين ولكنه استعاد موضعه منذ ذلك الحين فوق ٥٣٠٠٠ دولار. وعلى الرغم من التصحيح المفاجئ، فقد ارتفعت قيمة بيتكوين بأكثر من ١٢٪ خلال الأسبوع الماضي. منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ٨٥٪ تقريبًا، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.