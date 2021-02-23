موني غرام تعلّق التداول على ريبل، مستشهدةً بدعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 09:55 صباحاً - تقول خدمة تحويل الأموال العالمية موني غرام إنها غيرت علاقتها مع شركة مدفوعات بلوكتشين ريبل وسط دعوى قضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ووفقًا لتوقعات موني غرام ربع السنوية، فإن الشركة "لا تخطط لأي فائدة من رسوم تطوير سوق ريبل" للربع الأول من عام ٢٠٢١. وقالت موني غرام إنها استفادت أكثر من ١٢ مليون دولار من صافي النفقات من ريبل في نفس الربع من العام الماضي.

حيث قالت موني غرام: "نظرًا لعدم اليقين بشأن التقاضي المستمر مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد علقت الشركة التداول على منصة ريبل".

بدأ التعاون بين الشركتين إلى حد كبير قبل ثلاث سنوات، عندما قامت موني غرام بدمج XRP في نظام الدفع الخاص بها. وفي العام التالي، دخلت ريبل و موني غرام في شراكة للمدفوعات عبر الحدود وتسويات الصرف الأجنبي مع الأصول الرقمية.

تبعتها ريبل باستثمار ٥٠ مليون دولار في نوفمبر ٢٠١٩ مقابل حصة ١٠٪ في الشركة. اعتبارًا من ديسمبر ٢٠٢٠، باعت الشركة ما يقرب من ١٥ مليون دولار من أسهم موني غرام.

ومع ذلك، وسط الأخبار في ديسمبر ٢٠٢٠ بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستتخذ إجراءات قانونية ضد ريبل وكذلك الرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس والمؤسس المشارك كريستيان لارسن، يبدو أن موني غرام حاولت أن تنأى بنفسها عن الشركة. بعد أيام قليلة من إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات، قالت موني غرام إنها لم تستخدم قط خدمات السيولة عند الطلب وريبل نت من ريبل "للتحويلات المباشرة لأموال المستهلكين".

موني غرام ليست الشركة الوحيدة التي ردت على الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل. وقد قامت العديد من بورصات العملات المشفرة بالفعل بإلغاء أو تعليق تداول توكن XRP. على الرغم من أن تداعيات الدعوى القضائية تسببت في البداية في انخفاض سعر XRP، إلا أن التوكن قد تعافى إلى حدٍ كبير في شهرين وهو حاليًا عند ٠,٥٩٧٥ دولار في وقت كتابة المقالة.