هيئة الأوراق المالية والبورصات تزيل لونغ بلوكتشين كورب رسميًا

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:52 صباحاً - تم حذف أسهم لونغ بلوكتشين كورب (LBCC)، وهي شركة مشروبات تحولت إلى شركة تعدين للعملات المشفرة، رسميًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

صدرت أوامر للشركة بإزالة أسهمها بعد إخفاقها لسنوات في تقديم أي تقارير مالية. وكان آخر تقرير أرباح لشركة لونغ بلوكتشين كورب للربع المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨، وفقًا لبلومبرغ.

تم تسجيل لونغ بلوكتشين كورب في ولاية ديلاوير، وفقًا لملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات.

عُرفت لونغ بلوكتشين كورب في الأصل باسم لونغ آيلاند ايس تي، وقد أعادت تسمية علامتها التجارية خلال ذروة انتشار العملات المشفرة في يناير ٢٠١٨. كان ذلك بعد فترة وجيزة من وصول بيتكوين (BTC) إلى ذروتها وفي الوقت الذي وصلت فيه العملة الرقمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. في ذلك الوقت، قالت لونغ بلوكتشين إنه "لا يمكن أن يكون هناك ضمان" بأنها ستنجح في تطوير تقنية السجلات الموزعة.

ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، لم يتحقق تحول الشركة من المشروبات إلى بلوكتشين. وبموجب شروط أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات، وافقت لونغ بلوكتشين على إلغاء أسهمها دون الاعتراف أو نفي النتائج التي توصلت إليها الهيئة التنظيمية.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، كانت لونغ بلوكتشين تعاني من مشاكل مالية قبل فترة طويلة من تغيير العلامة التجارية. وقد قامت بورصة ناسداك ذات التقنية العالية بإلغاء إدراج الشركة في أبريل ٢٠١٨ بسبب انخفاض القيمة السوقية.

أسهم LBCC عبر ياهو فاينانس

اعتبارًا من يوم الجمعة - على الأرجح يوم التداول الأخير - بلغت قيمة لونغ بلوكتشين كورب ١,١٢ دولار للسهم الواحد، بقيمة سوقية إجمالية قدرها ٣٢,٧ مليون دولار.

ارتفعت أسعار أسهم LBCC خلال ذروة السوق الصاعدة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨ قبل أن تنخفض بشكل حاد خلال فترة أربعة أشهر.