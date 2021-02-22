ما هو DeFi التمويل اللامركزي Decentralized Finance بالتفصيل

نحن نعيش في عالم جديد متغير و سريع. حيث كانت السنوات القليلة الماضية جد مفيدة في التغييرات الإيجابية التي حصلت في القطاعين المالي والتكنولوجي. ففي الأشهر القليلة الماضية، شهدنا طفرة كبيرة في الخدمات المالية اللامركزية أو التمويل اللامركزي DeFi او Decentralized Finance ونريد أن نساعدك على فهم ما هو التمويل اللامركزي DeFi او Decentralized Finance التي يمكن ان تساعدك على فهم العديد من الاشياء الحاصلة و التي ستحصل في الانظمة المالية العالمية.

DeFi هو أحد أهم الموضوعات الحديثة في مجتمع البلوكشين Blockchain و صناعة التشفير المالي الرقمي. ظهور النظم الإيكولوجية المالية المحدثة في المشهد الاقتصادي الحديث جاء من أجل أن يكمون له صيت واسع وكبير في السوق المالية التقليدية المركزية.

ما هو التمويل اللامركزي Decentralized Finance ؟

مصطلح “DeFi” هو اختصار ل Decentralized Finance التمويل، المال، او الانظمة المالية اللامركزي. بعبارات أبسط ، فهي أدوات مالية قياسية تستند إليها المؤسسات على أساس Blockchain او الانظمة اللامركزية في ادارة و تحويل و التعامل مع كل ما هو نقدي مالي.

لقد غيرت التكنولوجيا و على وجه الخصوص الإنترنت ، الطريقة التي نعيش بها جميعًا اليوم، ولن يختلف هذا عند تطبيق الإيديولوجية تلك على المال والتمويل و الانظمة المالية.

التمويل التقليدي “المركزي” يخضع لسيطرة البنوك والحكومات لسنوات عديدة. بحيث نحن نثق بهم لإدارة أموالنا المكتسبة. ينظمونها ويستثمرونها بناءً على عوامل اقتصادية و حسابات نادرا نحن ما نكون على علم بها.

النظام المالي التقليدي لا يمكنه ان يفصح عن ما يحدث بأموالنا، لهذا هم يستفيدون من الوقت التي تكون اموالنا في حساباتنا البنكية، و اموالنا المجمدة هناك من اجل الحفاض عليها، و لأن الوعي المالي الحاصل حاليا جعل من الناس يسؤلون كثيرا بخصوص اموالهم و ثرواتهم، وعلى انهم هم العامل الاول و الاخير في الاقتصادات العالمية. كان احد الاسباب وراء ظهور التكويل اللامركزية DeFi او Decentralized Finance و التي ستوفر نقطة انطلاق كبيرة في تغيير اقتصاد العالم.

الرجوع الى الماضي لفهم التمويل اللامركزي DeFi

لفهم DeFi بشكل أفضل ، يجب علينا أولاً إلقاء نظرة على كيفية ظهور التمويل التقليدي. على الرغم من أن الأمر يبدو أحيانًا وكأن المال موجود دائمًا حولنا، إلا أن الأمر ليس كذلك.

معاملات البشر بدأت بالمقايضة بين سلع و سلع او خدمات. ولكن مع تطور المجتمعات البشرية كذلك تطورت اقتصاداتنا. اخترعنا العملة لجعل التبادل اسهل و الحصول على السلع و الخدمات مقابل شيئ نتفق عليه بأنه ذا قيمة مما ادى الى ظهور إنتاجية اكبر و اسواق اقتصادية كبيرة.

تاريخياً ، أصدرت السلطات المركزية مثل الحكومات، العملات التي تقوم عليها اقتصاداتنا. وكان من المتوقع أن تقوم البنوك والمؤسسات المركزية بإدارة وتنظيم عرض العملة المتداولة بعناية. ومع نمو حجم وتعقيدات اقتصاداتنا ، اكتسبت هذه السلطات المركزية المزيد من القوة مع زيادة ثقة الناس بها.

أنت تثق في حكومتك لعدم طباعة الأموال بشكل غير مدروس لتستقر قيمتها. تثق في البنك الذي تتعامل معه لتخزين أموالك بأمان. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار ، فأنت تثق بأصولك لمستشار مالي. عن طريق تسليم السيطرة على أموالك للآخرين، آملا في كسب ارباح من استثماراتك و تداولاتك. ولكن الحقيقة المحزنة حول نظامنا المالي الحالي انه كلما زادت ثقتنا في المؤسسات المالية زادت قوتهم ضدنا.

غالبًا ما يكون لدينا القليل من المعرفة في كيفية تعامل الشركات مع استثماراتنا ، أو حتى كيف تدير حكوماتنا الاقتصاد. وفي معظم الحالات ، لا يتلقى المستثمرون سوى نسبة قليلة جدا من العائدات الناتجة عن المخاطر التي تتعرض لها ثقتنا من تلك السلطات المركزية.

لطالما كانت المركزية قضية رئيسية في الصناعة المالية. هناك عدد قليل من المؤسسات و الاشخاص الرئيسيين يحتفظون بالسيطرة على مال العالم ويلتقطون ثروات الهائلة على حساب ثقة الناس فيهم. و بمرور الوقت ، يوسع هذا الوضع من عدم المساواة ويستبعد جزءًا كبيرًا من سكان العالم عن النظام المالي الحالي. ما يقرب من 1.7 مليار شخص كانوا غير مستفيدين من الانظمة المالية في عام 2017.

و كلما زادت معرفتنا عن النظام المالي الحالي زاد اليقين بأن النظام المالي الحالي غير قادر على خفض رسوم المعاملات ، أو تسريعها ، أو جعل تلك المعاملات أكثر شفافية. كثير من الناس يفتقرون إلى الثقة في المؤسسات المركزية بكل انواعها. يبدو أن مستويات عدم الثقة تزداد يومًا بعد يوم في جميع أنحاء العالم.

أدت أزمة الرهن العقاري في أمريكا إلى بروز العديد من الاسئلة. و بعد سنوات قليلة ، جعلت الأزمة اليونانية ، التي لا تزال مستمرة ، الناس يشككون في مدى ملاءمة النظام المالي العالمي لإحتياجات الافراد.

أدى التضخم الجامح الفنزويلي المستمر إلى تخلي الشعب الفنزويلي إلى حد كبير عن نظامه المالي الوطني القائم حاليا من أجل نظام أكثر لامركزية يعتمد على عملة البيتكوين.

في 18 نوفمبر 2019 ، أضرم الشعب الإيراني النار في البنك المركزي الإيراني خلال احتجاج ضد السلطات المركزية.

في الواقع ، هناك الكثير من التشويش المتشابه في جميع أنحاء العالم ، لدرجة أنها كثيرة جدًا لا يمكن ذكرها كلها هنا و سنتحدث عن ذلك في مقالات مقبلة حتى يزداد الوعي العربي عن الاشكالات التي تطرحها الانظمة المركزية.

كيف يعمل التمويل اللامركزي Decentralized Finance

يعتمد نظام DeFi البيئي على التطبيقات أو البروتوكولات اللامركزية. يسمح إطلاق dApps على Blockchain لشبكة مالية من نظير إلى نظير بالعمل دون ضوابط مركزية. يمكن دمج تطبيقات DeFi مع بعضها البعض مثل اللبنات الأساسية للألعاب الليغو. تم بناء بنية الشبكة المحددة على أساس العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية في النظام البيئي Ethereum. على الرغم من أن هذا ليس بأي حال من الأحوال البلوكشين الوحيدة لإطلاق منصة مالية تضمن لك التحكم في أصولك.

يقوم مطورو تطبيقات Defi بتنفيذ بروتوكولات مفتوحة المصدر للتداول من خلال التبادلات اللامركزية. يسمح المصدر المفتوح لأي مبرمج بإنشاء منتجات مالية جديدة بناءً عليها. يمكن للمطورين التعاون مع بعضهم البعض لإنشاء منتجات جديدة.

يمكن لكل عضو في الشبكة تخزين أصوله وتداولها واستثمارها بأمان في Blockchain والحصول على عوائد أعلى بكثير من النظام المالي التقليدي.

مثل البنك ، يقوم المستخدمون بإيداع أموالهم ، وعندما يقترض شخص ما أصولًا رقمية ، يحصلون على فائدة. يتم استبدال الوسطاء بالعقود الذكية ، والتي:

هناك علاقة بين المقرضين والمقترضين

يتم تحديد شروط الإقراض ،

يتم احتساب الفائدة.

تسمح شفافية Blockchain وغياب الوسطاء للمقرضين بتلقي عوائد أعلى وفهم المخاطر بشكل أفضل.

كيف يعمل DeFi بين الأفراد و المستخدمين، المقرض و المقترض

يشبه مخطط إقراض العملة المشفرة التعهد بشيء ثمين لمحل الرهن. إذا كنت بحاجة إلى اقتراض المال بالعملة المشفرة من أحد المقرضين ، فقم أولاً بإيداع مبلغ معين من إيثر أو الرموز المميزة للعملات المشفرة الأخرى. في نهاية فترة القرض ، يحتاج المقترض إلى إعادة الأموال المقترضة بنفس عملة الاقتراض مع فائدة. يمكن أن يكون احد الأصول الرقمية أو عملة، أو أي شيئ قابل للتداول عبر الإنترنت حسب ما توفره منصة DeFi. يتم إصدار القرض عادةً في عملات مستقرة ، على سبيل المثال USDT. يمكن أن يكون سعر الفائدة ثابتًا أو عائمًا ، وتعتمد شروط القرض على موثوقية العملة المشفرة للضمان.

كيف يتم انشاء تطبيقات التمويل اللامركزي

يتم نشر برنامج النظام البيئي DeFi على شبكة Blockchain. يتم إدخال البيانات في دفتر الأستاذ الموزع وتخزينها على آلاف العقد ، مما يضمن الحماية من الرقابة أو الإغلاق المفاجئ للخدمة. و أيضا لبدء تشغيل خدمة DeFi يجب أن تكون قادرًا على إنشاء عقود ذكية للخدمة عبر خورزميات تعمل على تنفيذ التفاقات المالية بين المقرض و المقترض.

ما الذي تهدف اليه DeFi التمويل اللامركزي

تهدف الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance إلى إنشاء نظام مالي مفتوح للجميع يقلل من حاجة الفرد إلى الثقة والاعتماد على السلطات المركزية او بمعنى اخر عن الوسيط او الطرف الثالث في كل الصفقات و المعاملات. توفر التقنيات مثل الإنترنت و علم التشفير و Blockchain الأدوات اللازمة لإنشاء نظام مالي مستقل يتم التحكم فيه جماعياً دون الحاجة إلى سلطات مركزية.

هناك مقولة تتداول بين مجتمعات البلوكشين Blockchain: “لا تثق ، انما تحقق بنفسك”. لأنه مع وجود شبكة Blockchain ، يمكنك كفرد التحقق من أي معاملة تحدث على Blockchain.

التمويل اللامركزي DeFi يمثل نقلة مهمة جدا في حياتنا اليومية. فنظرًا لأن أكثر من 4 مليار شخص لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت و نسبة 63.4% يتصلون بالانترنت عبر هواتفهم، فإن الإنترنت متاح بشكل متزايد لجميع أنحاء العالم وإلى جميع مستويات المجتمع.

نظرًا لأن شركات التكنولوجيا العملاقة Big Tech مثل Facebook Pay و Apple Pay و WeChat Pay و Alipay تزيد من الوصول إلى الخدمات المالية دون أن يضطر العملاء أولاً إلى بدء علاقة مع أحد البنوك ، و من خلال تلك الشركات التكنولوجية الان العديد من الحواجز التي تعيق الافراد من الاستفادة من الخدمات المالية، باتت من الماضي.

التمويل اللامرزي و أو الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance هي الخطوة التالية. من خلالها يتم تويفر حلاً ضد الرقابة الحكومية ، مثل التلاعب النقدي والتضخم المفرط ، بالإضافة إلى الرقابة المحتملة للشركات في المستقبل و مع تطور شركات البلوكشين و الانظمة المالية اللامركزية لا محالة انها ستأخذ حصتها في السوق بعيدًا عن بنوك.

مزايا التمويل اللامركزي DeFi

يعتبر ظهور سوق الخدمات المالية اللامركزية قفزة هائلة إلى الأمام. ظهرت البنوك وشركات الائتمان منافسين قادرين على إعادة توجيه جزء من التدفقات النقدية إلى صناعة Blockchain. ستساعدك تطبيقات DeFi في الحصول على قرض يتجاوز البنك، جلب الأصول الخاصة بك إلى السوق، تنفيذ المعاملات المالية بسرعة وبأقل عمولة ستفاجئ أسعار الفائدة المقترضين. لا يتعين على حاملي العملات الرقمية الجلوس لساعات في البورصة من أجل جني الأموال من التقلبات في سعر الصرف. استثمر الأصول الرقمية في تجمع ائتماني واحصل على دخل سلبي.

مخاطر تمويل اللامركزي DeFi

مع أي منتج عالي الإنتاجية ، هناك دائمًا بعض المخاطر المتضمنة ، ولدى DeFi نصيبها أيضًا. يتطلب العمل بأمان مع العملات المشفرة والأدوات المالية معرفة متخصصة ، لذلك بالطبع هناك عامل خطر دائم مع التمول اللامركزي DeFi. المستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية مفاتيحه وأمواله ، باستخدام محفظة الأجهزة مثل محافظ Ledger، والمصادقة متعددة العوامل.

حدث اختراق DAO سيئ السمعة في يونيو 2016. خلال الحادث ، تمكن المخترق من تحويل ثلث أموال DAO إلى حساب آخر من خلال استغلال ثغرة أمنية في التعليمات البرمجية الخاصة به. أجبر هذا مجتمع Ethereum على تحديق صارم عبر خلق انقسام في البلوكشين Blockchain لاستعادة الأموال. منذ ذلك الحين ، أصبح أمان DApps والعقود الذكية أكثر صرامة ، ولكن سيكون من غير المسؤول اعتبار ذلك أمرًا مفروغًا منه. اجتاز العديد من أدوات DeFi عمليات تدقيق الأمان – على سبيل المثال ، اجتازت Dai أربع عمليات تدقيق أمنية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك شركات مثل Nexus Mutual التي اتخذت زمام المبادرة لتطوير التأمين لتغطية قضايا مثل فشل العقد الذكي.

بصفتك مستخدم DeFi ، يجب أن تكون على دراية بشروط الخدمة المتغيرة لمختلف منتجات DeFi والمحافظ والتبادلات ومشاريع التشفير. يمكن لبعض منتجات DeFi إضافة أبعاد جديدة بالاشتراك مع DAOs التي تحكم البروتوكول أو النظام الأساسي. على سبيل المثال ، يمكن لحاملي الرمز المميز MarkDAO التصويت على رسوم استقرار Dai ، والتي تراوحت حتى الآن من أقل من 1% إلى 20%.

كما هو الحال مع العملات التقليدية ، يستخدم المستثمرون عادةً البيانات التاريخية السابقة والمعايير مثل تضخم العملة السنوي ومعدل العائد الخالي من المخاطر لتقييم فرص الاستثمار. ولكن في حالة DeFi ، فإن الافتقار إلى البيانات التاريخية الشاملة والمعايير يجعل من الصعب تقييم مخاطر استثمار DeFi. للتخفيف من هذه المخاطر ، تم اقتراح الرموز المميزة مثل cDai. يتلقى cDai تلقائيًا أسعار فائدة متغيرة باستخدام بروتوكول إقراض معقد. سيسمح ذلك للمستخدمين بالاستثمار في منتجات DeFi الخالية نسبيًا من المخاطر.

يعد سوق DeFi صغيرًا مقارنة بالتمويل التقليدي ، ولكنه يكتسب زخمًا سريعًا منذ العام الماضي. مع المزيد من المشاريع والتطبيقات المالية اللامركزية ، يمكننا أن نتطلع إلى تحقيق واقع مالي لا مركزي حقًا حيث يتفاعل السوق المالي التقليدي مع الأصول الرقمية و Blockchain في مزامنة مثالية.

التمويل اللامركزي DeFi نظام مالي مفتوح للعالم

تهدف الانظمة المالية اللامركزية عبر التمويل اللامركزي DeFi إلى إنشاء نظام مالي مفتوح للجميع، يقلل من الثقة والاعتماد على المنظمات المركزية حاليًا. يوفر الإنترنت و Blockchain و Crypto كل ما يلزم لبناء انظمة مالية مستقلة تتحكم فيها التكنولوجيا و تجعل الاسواق المالية في متناول الجميع بدون اي وسيط او رقابة حكومية. فجمالية البلوكشين Blockchain تكمن فأن كل شخص يمكنه التحقق من كل المعاملات المالية التي تحدث. فالبلوكشين توفر الشفافية والانفتاح على نظام مالي عالمي مستقل.

خدمات DeFi الأكثر شعبية

لنتحدث بإيجاز عن أكبر منصات التمويل اللامركزي:

خدمة MakerDAO

إن MakerDAO هو أكثر من مجرد خدمة إقراض، يمكن تسميته بنك احتياطي لامركزي. تحتوي المنصة على عملة DAI مستقرة خاصة بها مدعومة بأصل التشفير ETH.

خدمة Compound

كانت الخدمة MakerDAO هي الرائدة لفترة طويلة ، ولكن بعد أن ظهرت Compound ، تفوقت على منافستها بسرعة وتصدرت تصنيف أكثر DeFi شهرة. النشاط الرئيسي للتطبيق المحدد هو الاقتراض والإقراض على Blockchain.

خدمة Sparkdex

منصة Sparkdex هو تبادل DeFi مدعوم من نظام Bitspark البيئي. يدعم أفضل العملات المشفرة ، Bitcoin و Ethereum ، بالإضافة إلى العملات الأكثر استقرارًا. يضمن Sparkdex للعملاء السلامة الكاملة للأصول.

خدمة Aave

إن خدمة التمويل اللامركزي Aave هي مصدر مفتوح ، ولا يوجد بروتوكول أمين لإنشاء أسواق المال. يوفر المستثمرون السيولة في السوق لتوليد الدخل السلبي ، بينما يمكن للمقترضين الاقتراض بأسعار فائدة ثابتة أو متغيرة.

الأسواق اللامركزية Decentralized Markets

يصعب تقييم هذا النوع من التطبيقات لأن قطاع خدمات DeFi تقدم العديد من حالات الاستخدام للابتكار المالي. تلعب منصات التبادلات اللامركزية DEX دورًا مهمًا في هذا السوق. على منصات هذه ، يقوم العملاء بإجراء المعاملات مباشرة باستخدام العقود الذكية. تعتبر بورصات Defi أقل تعقيدًا من الناحية الفنية من الخدمات المركزية التقليدية ، كما أنها تفرض رسوم تداول أقل. يمكن استخدام تقنية Blockchain لإصدار وترخيص مجموعة واسعة من الأدوات المالية التقليدية. بسبب عدم وجود مركز واحد ، فمن الممكن استبعاد وجود نقطة واحدة للفشل. على سبيل المثال ، يمكن للشركات الناشئة التي تنشئ رموزًا أمنية أن تزود المصدرين بالأدوات والموارد لإنشاء أوراق مالية رمزية في نظام Blockchain البيئي. يمكن لفرق التطوير الإبداعي إنشاء المشتقات والأصول التركيبية وأسواق التنبؤ اللامركزية.

شرح البلوكشين بالتفصيل : ما هي تكنولوجيا البلوكشين Blockchain شرح مبسط وسهل

في الآونة الأخيرة ، دخلت Band Protocol في شراكة مع نظام Waves blockchain. استفادت DeFi وقطاعات تشفير البلوكتشين Blockchain الأخرى من هذا ، وقدمت أيضًا مساهمة كبيرة في تطوير Web 3.0 من خلال تكامل البيانات اللامركزية Band.

Waves عبارة عن منصة بلوكشين آمنة وعالية السرعة لـ Web 3.0 و DeFi وتطبيقات DApp الأخرى باستخدام لغة برمجة RIDE. لغة البرمجة هذه سهلة الكتابة ، وتُظهر سلوكًا يمكن التنبؤ به ، ولديها معدل فشل صفري للمعاملات.

Band Protocol هو مشروع أوراكل للبيانات اللامركزية متعدد المستويات متوافق مع Blockchain. وهي مدعومة من قبل صندوق رأس المال الاستثماري سيكويا كابيتال وبورصة العملات المشفرة Binance.

تعمل تطبيقات DeFi على محو الحواجز التقنية بين الأنظمة البيئية من خلال تبسيط تفاعل العملات المشفرة المختلفة ، مما يحفز الاهتمام بتكنولوجيا blockchain. أصبح DeFi واحدًا من أكثر القطاعات نشاطًا في البلوكشين ، مع مجموعة واسعة من حالات الاستخدام للمطورين والأفراد والمؤسسات ، مما يسهل دمج العملات المشفرة في النظام المالي العالمي.