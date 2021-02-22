محافظ بنك إنجلترا السابق "مارك كارني" ينضم إلى مجلس إدارة سترايب

تام شمس - الاثنين 22 فبراير 2021 09:56 صباحاً - بعد تمهيد الطريق لابتكار العملة الرقمية في بنك إنجلترا (BoE)، انضم مارك كارني رسميًا إلى مجلس إدارة سترايب - وهي شركة ملتزمة ببناء حلول تجارية جديدة للإنترنت.

وقد قدمت سترايب كارني كعضو مجلس إدارة يوم الأحد، حيث انضم إلى كريستا ديفيز وديان غرين وجوناثان تشادويك والسير مايكل موريتز ومؤسسي سترايب باتريك وجون كوليسون. تقول شركة المدفوعات الرقمية الأمريكية إنها ستستفيد من "خبرة كارني الواسعة في الأنظمة المالية العالمية والحوكمة"، خاصةً مع إطلاقها لجهود مناخية جديدة.

وقد صرح كارني قائلًا: "لقد تغيرت طبيعة التجارة ذاتها على مدار العقد الماضي. وقد كانت سترايب في طليعة تمكين هذا الاقتصاد الرقمي الجديد، وتوفير حلول دفع عالمية مبتكرة ومرنة للشركات الكبيرة والصغيرة."

وتابع قائلًا:

"إنني أتطلع إلى دعم سترايب على مدار السنوات القادمة بينما تبني البنية التحتية العالمية التي تمكن الإنترنت من أن يصبح المحرك للنمو الاقتصادي القوي والشامل."

تأسست سترايب في عام ٢٠١١، وتسوق نفسها كمنصة معالجة دفع كاملة للتجارة الإلكترونية وأشكال أخرى من الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

كذلك أعرب كارني عن وجهة نظر إيجابية تجاه الأصول الرقمية، خاصةً تلك المدعومة من البنوك المركزية. ففي ندوة جاكسون هول لعام ٢٠١٩، تصور كارني مستقبلًا يمكن أن تحل فيه العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، محل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

حيث قال في ذلك الوقت: "إنه سؤال مفتوح حول إذا ما كان القطاع العام سيوفر مثل هذه العملة المهيمنة الاصطناعية الجديدة، ربما من خلال شبكة من العملات الرقمية للبنك المركزي".

تمت إقالة كارني منذ عام تقريبًا من منصب محافظ بنك إنجلترا. وخلال فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات، عالج البنك المركزي العواقب الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبداية جائحة فيروس كورونا.