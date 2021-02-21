ريبل تحصل على التسجيل الآن كشركة في وايومنغ

تام شمس - الأحد 21 فبراير 2021 11:55 مساءً - سجلت شركة المدفوعات ريبل لابز القائمة على بلوكتشين نشاطًا تجاريًا في وايومنغ.

ووفقًا لسجلات وزير خارجية وايومنغ، تم إدراج حالة ريبل ماركتس دبليو واي إل إل سي كشركة محلية على أنها "نشطة" بعد التقديم الأولي في فبراير ٢٠٢٠. وباعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة في وايومنغ، سيكون مقر وكيل ريبل المسجل في شايان.

حيث قالت كيتلين لونغ على تويتر إن "المزيد من شركات العملات المشفرة تدرك أن وايومنغ موطن أفضل من ديلاوير بسبب قوانيننا الصديقة للعملات المشفرة".

لونغ هي الرئيس التنفيذي لبنك أفانتي بنك آند ترست الرقمي ومرتبط بلجنة سيلكت تشين التابعة للهيئة التشريعية للولاية بشأن بلوكتشين والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي. وقد قالت إن شركات العملات المشفرة مثل ريبل يجب أن تفكر في الانتقال إلى وايومنغ بسبب عدم وجود أي ضرائب على الشركات أو الامتياز في الولاية، والعملات المشفرة معفاة من ضريبة الممتلكات والمبيعات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حضور للسيناتور الأمريكية سينثيا لوميس. فالمشرعة في ولاية وايومنغ هي من أوائل من قالوا إن الأصول الرقمية ستكون جزءًا أساسيًا من جدول أعمالها التشريعي. ردًا على أخبار الريبل، قال مدير سياسة الولاية للوميس إن العديد من الناس "متطرفون في وايومنغ".

لا يبدو الأمر كما لو أن ريبل ستنقل مقرها الرئيسي إلى الولاية الصديقة للعملات المشفرة حيث أن مكتبها الرئيسي لا يزال مدرجًا في سان فرانسيسكو. ومع ذلك، قال كل من الشريك المؤسس لشركة ريبل، كريس لارسن والرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس، إنهما غير راضين عن الافتقار الواضح إلى الوضوح التنظيمي بشأن العملات المشفرة وبلوكتشين في الولايات المتحدة.