محللٌ في بلومبرغ: صندوق بيتكوين المتداول في البورصة الكندية من المتوقع أن يصل إلى ١ مليار دولار أمريكي بحلول يوم الجمعة

تام شمس - الأحد 21 فبراير 2021 11:55 مساءً - مع تبقي يومين كاملين فقط من التداول، بلغ حجم أول صندوق بيتكوين يتم تداوله في البورصة في أمريكا الشمالية أكثر من ٤٠٠ مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك.

ووفقًا لتغريدة من محلل بلومبرغ إريك بالشوناس، من المرجح أن يصل حجم الأصول تحت إدارة صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من قبل شركة بربوس إنفستمنتس الكندية الذي تم طرحه مؤخرًا يوم ٢٦ فبراير. تم تداول صندوق بيتكوين المتداول في البورصة بمبلغ ٤٢١,٨ مليون دولار بين الوقت الذي تم فيه إدراجه لأول مرة في بورصة تورنتو، أو TSX، يوم ١٨ فبراير وعندما أغلقت الأسواق يوم الجمعة. يتم إدراج الصندوق المتداول في البورصة تحت المؤشر BTCC.

وقد قارن بالشوناس الظهور المثير للإعجاب لصندوق بربوس بيتكوين مع صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التي يتم تداولها حاليًا على TSX. فمع أكثر من ٤,٦ مليارات دولار من الأصول الإجمالية، يُعد صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز كندا المتداول في البورصة واحدًا من أكبر الصناديق في البلاد. حيث قال محلل بلومبرغ إنه "لن يفاجأ" إذا تجاوز صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من بربوس جميع الصناديق الأخرى في كندا في غضون شهرين، "ما لم تكن هناك عمليات بيع سيئة".

إن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من بربوس ليس هو الصندوق الوحيد الذي يتم تداوله في بورصة بيتكوين في أمريكا الشمالية لتقاسم الثروة. في الأسبوع الماضي، تلقت إيفولف فندز غروب موافقة من هيئة الأوراق المالية في أونتاريو لإطلاق صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، والذي بدأ التداول يوم الجمعة تحت مؤشر EBIT. اعتبارًا من إغلاق الأسواق يوم الجمعة، تم تداول ١٠٣٥٩٥ وحدة من EBIT.U بسعر ٢١,٥٤ دولارًا.

وعلى الرغم من أن بعض شركات إدارة الاستثمارات قد ألمحت إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تكون أكثر انفتاحًا على الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، إلا أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة لم تمنح الضوء الأخضر بعد لأيٍ منها.