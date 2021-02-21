ديسنترالاند تحتفل بالذكرى السنوية الأولى مع حفلة افتراضية

تام شمس - الأحد 21 فبراير 2021 02:42 صباحاً - العالم الافتراضي المملوك للمستخدمين "ديسنترالاند" يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه مع حفلة افتراضية مفتوحة للجميع.

وينص منشور مدونة لإعلان الحفلة: "استرجعوا آخر ١٢ شهرًا من الأحداث والمسابقات والمعارض والتجمعات والمزيد مع رسائل من المجتمع ونتائج مسابقة الفيديو الترويجي #DCLFilmClub التي تم عرضها للجميع".

سيتلقى الحاضرون توكن غير قابل للاستبدال لبروتوكول إثبات الحضور، وسيحصلون على أول نظرة على ذا وايت رابيت، وهو نادٍ داخل اللعبة. يشارك أعضاء المجتمع أيضًا في هذا الجهد، مع خدمة تأجير أرض واحدة تقدم هدايا أسطورية للاحتفال.

وقد نشر الدي جيه وعاشق العملات المشفرة RAC على تويتر أنه سيقدم عرض دي جيه "مباشر":

بينما كان المشروع مفتوحًا للمستثمرين والداعمين الأوائل منذ عام ٢٠١٩، رحب العالم الافتراضي بالعالم الأوسع في فبراير من العام الماضي. وقد حقق المشروع نجاحًا فوريًا، حيث باع بسرعة مليون دولار من الأراضي الافتراضية. ومنذ ذلك الحين، أصبح العالم موطنًا للعديد من المعارض الفنية والكازينوهات للتوكنات غير القابلة للاستبدال وغيرها من عوامل الجذب.

كما تتصدر المنصة بشكل متكرر عناوين الأخبار للمبالغ باهظة الثمن التي يمكن أن تجلبها قطع الأراضي الافتراضية في السوق المفتوحة. حيث تعتبر الأرض الرقمية سلعة رائجة بشكل خاص لمستثمري التوكنات غير القابلة للاستبدال، ولا تعد LAND استثناءً، وغالبًا ما تصدر الأخبار عن المبيعات المكونة من ستة أرقام لها.