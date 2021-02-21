بولكادوت (DOT) تكتسب ٤٢٪ قبل مزادات السلسة الخارجية التي طال انتظارها

تام شمس - الأحد 21 فبراير 2021 02:42 صباحاً - في الساعات الأولى من يوم ٢٠ فبراير، بدأ حجم التداول في بولكادوت (DOT) يشهد زيادة كبيرة ساعدت في دفع بروتوكول السلسلة المتعددة إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٤٢,٢٨ دولارًا.

وتُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن DOT وصلت إلى أدنى مستوى تأرجح عند ٢٩,٣٦ دولارًا يوم ١٩ فبراير قبل أن تشهد اختراقًا بنسبة ٤٤٪ مما رفع السعر إلى أعلى مستوى جديد في ٢٠٢١.

مخطط DOT مقابل USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تستمر زيادة الإثارة في نظام بولكادوت البيئي قبل مزادات السلسلة الخارجية القادمة والتي ستسمح لشبكة بولكادوت بالاتصال بشبكات أخرى قائمة مثل بيتكوين وإيثريوم.

تسمى الآلية التي يتم من خلالها نقل البيانات بين سلاسل بلوكتشين المختلفة "تمرير الرسائل عبر السلاسل المحدودة"، ويتم حاليًا الانتهاء منها خلال مرحلة روكوكو من خارطة طريق المشروع.

وبمجرد أن يتم تدقيق الكود بالكامل، سيكون الوقت قد حان لحوكمة بولكادوت للتصويت على تمكين وظيفة السلسلة الخارجية عبر ترقية وقت التشغيل، يليها تصويت لبدء مزادات الفتحات لإضافة سلاسل خارجية مفيدة.

الأحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي تزداد قبل الارتفاع

بدأت بيانات فورتيكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لبولكادوت يوم ١٦ فبراير، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر نتيجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

نتيجة فورتكس™ (باللون الأخضر) من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية مقابل سعر DOT

كما يتضح من المخطط أعلاه، وصلت نتيجة فورتكس™ لـ DOT إلى ذروتها عند ٨١ يوم ١٦ فبراير، قبل أكثر من ٤٨ ساعة من ارتفاع الأسعار الذي أعقب ذلك. تُظهر البيانات أيضًا زيادة بنسبة ١٠٢٪ في حجم التغريدات المتعلقة بـ DOT والتي تتزامن مع ارتفاع السعر.

سيساعد إدخال السلاسل الخارجية على تقريب بولكادوت من هدفها المتمثل في أن تصبح المنصة المفضلة للتشغيل البيني وعمليات نقل البيانات عبر السلاسل، بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الهدف طويل الأجل المتمثل في إنشاء شبكة خاصة لا مركزية بالكامل يتم التحكم فيها من قبل مستخدميها.