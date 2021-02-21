٣ عوامل رئيسية دفعت إيثريوم إلى ٢٠٠٠ دولار لأول مرة على الإطلاق

تام شمس - الأحد 21 فبراير 2021 02:42 صباحاً - ارتفع سعر إيثريوم (ETH) إلى ما يزيد عن ٢٠٠٠ دولار مع زخم قوي مع اكتساب القليل من الأرض على بيتكوين (BTC) في آخر ٢٤ ساعة.

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء الارتفاع الهائل لإيثريوم، وهي النمو السريع للتمويل اللامركزي، والضجة حول إيثريوم بعد إدراج العقود الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية، وانخفاض كمية بيتكوين وإيثريوم في البورصات.

مخطط سعر إيثريوم مقابل تيثر على مدى ساعة (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو.كوم

إدراج العقود الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية تزيد الضجة المؤسسية

وصل سعر إيثريوم إلى ٢٠٠٠ دولار لأول مرة على الإطلاق بعد إطلاق عقود إيثريوم الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية في وقتٍ سابق من هذا الشهر، والتي تستهدف بشكل أساسي المستثمرين المؤسسيين.

قبل الإدراج، كانت هناك رواية شائعة مفادها أن الإدراج في بورصة شيكاغو التجارية سيؤدي إلى انخفاض سعر إيثريوم بشكل كبير، لأن إدراج عقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية في عام ٢٠١٧ تزامنت مع أعلى مستوى محلي لبيتكوين في ذلك الوقت.

ومع ذلك، ارتفعت إيثريوم باستمرار منذ ذلك الحين، متجاوزة أعلى مستوى لها على الإطلاق وتجاوزت ٢٠٠٠ دولار يوم ٢٠ فبراير. يشير المعلم الجديد إلى وجود ضجة مؤسسية كبيرة حاليًا حول إيثريوم، وهو ما يتضح أيضًا من خلال استئناف إيثريوم ترست من غايسكيل لشراء إيثريوم في فبراير.

نموٌ هائل للتمويل اللامركزي

وفقًا لبيانات من Dappradar.com، تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لسوق التمويل اللامركزي حوالي ٥٠ مليار دولار.

القيمة الإجمالية التمويل اللامركزي مقفلة. المصدر: دابرادار

يستخدم مصطلح إجمالي القيمة المقفلة لقياس مقدار رأس المال المقفل في كل بروتوكول للتمويل اللامركزي. على سبيل المثال، إذا تم استخدام ملياري دولار في بروتوكول لاقتراض الأموال أو إقراضها، فإن ذلك يعني أن إجمالي القيمة المقفلة للبروتوكول ستكون ملياري دولار.

تستفيد إيثريوم بشكل مباشر من إجمالي القيمة المقفلة المرتفع لسوق التمويل اللامركزي لأنه يتم استخدام إيثريوم كوسيلة لدفع رسوم المعاملات على شبكة بلوكتشين لإيثريوم.

وبالتالي، كلما زاد الطلب على بروتوكولات وخدمات التمويل اللامركزي، زاد استفادتها من قيمة إيثريوم في السوق.

احتياطيات بيتكوين وإيثريوم تستمر في الانخفاض في البورصات

في هذه الأثناء، لا يظهر سعر بيتكوين أي علامات على التباطؤ حيث اخترق ٥٧٠٠٠ دولار واحتفظ بمنطقة ٥٠٠٠٠ دولار كمستوى دعم قوي. وجزء من السبب في ذلك هو انخفاض كمية بيتكوين وكذلك إيثريوم المتوفرة في البورصات، مما يقلل من ضغط البيع.

احتياطي إيثريوم في البورصات (أحمر) مقابل سعر إيثريوم (أسود). المصدر: كريبتو كوانت

بالإضافة إلى ذلك، طالما استمر سعر بيتكوين في إظهار مرونة أعلى من ٥٠٠٠٠ دولار، فمن المحتمل أن يستمر الزخم القوي لإيثريوم في المستقبل المنظور.

وفقًا للمحللين في سانتيمنت، هناك أيضًا اهتمام كبير بإيثريوم بين مجتمع العملات المشفرة. فعندما تجاوز سعر إيثريوم ٢٠٠٠ دولار، كانت ٣٣ ٪ من جميع مناقشات العملات المشفرة مرتبطة بإيثريوم. حيث كتبوا:

"حسنًا، ارتفاع #إيثريوم إلى ما يزيد عن ٢٠٠٠ دولار بسرعة، حيث ارتفعت الأسعار على طول الطريق لتصل إلى ٢٠٤١ دولارًا بعد ساعة واحدة فقط من نشر مقالنا! وصل نشاط العنوان إلى أعلى مستوياته في شهر واحد. و٣٣٪ من جميع مناقشات العملات المشفرة كانت مرتبطة بزوج إيثريوم مقابل الدولار عندما تم صنع التاريخ".

إذا ظل زخم العملة المشفرة السائدة في بيتكوين كما هو واستمر المستثمرون في سحب إيثريوم من البورصات، فمن المرجح أن تزداد احتمالية استمرار إيثريوم في الارتفاع بعد مستوى ٢٠٠٠ دولار.