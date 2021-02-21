ريفن كوين (RVN) تربح ٨٦٥٪ مع نمو الاهتمام بالأوراق المالية المرمّزة

تام شمس - الأحد 21 فبراير 2021 02:42 صباحاً - ارتفع سعر ريفن كوين (RVN) بشكل صاروخي في فبراير حيث أدت موجة جديدة من حجم الشراء إلى رفع سعر التوكن بأكثر من ٨٠٠٪ في العشرين يومًا الماضية.

وتظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن RVN ارتفع من ٠,٠١٦ دولار يوم ٢٩ يناير إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,١٨٩ دولار يوم ١٩ فبراير فوق مستوى قياسي بلغ ١,٢٨ مليار دولار في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

مخطط ريفن كوين مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يُظهر التمرير عبر موجز تويتر الخاص بالمشروع زيادة في النشاط من الحساب بدءًا من ٢٧ يناير، عندما قام المشروع بالتغريد، "إ إن أسواق الأسهم تتغير. وريفن كوين هنا لأولئك الذين يرغبون في بناء خدمات أو إصدار أصول".

كانت الأسواق المالية التقليدية تحت الضغط في ذلك الوقت بفضل r/Wallstreetbets وضغطها على صفقات غيم ستوب مما أدى لاحقًا إلى تعليق شركات الوساطة لفترة وجيزة الوصول إلى العديد من الأسهم.

وفيما يلي تغريدة للمتابعة يوم ٢٩ يناير:

"تم تصميم وتطوير ريفن كوين خصيصًا مع استخدام الأوراق المالية كحالة استخدام رئيسية. وعلى وجه التحديد، يمكن حل المشكلات التي تظهر في الأسواق العامة بسبب السجلا السيئة عن طريق تقنية السجلات الموزعة".

ارتفع سعر RVN لفترة وجيزة إلى ٠,٠٣٦ دولارًا بعد تغريدة قبل الدخول في مرحلة التصحيح التي دفعت السعر إلى ٠,٠٢٣ دولار.

زيادة حجم التفاعل على تويتر سبقت الارتفاع الأخير

بدأت بيانات فورتيكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لريفن كوين يوم ١٧ فبراير، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر نتيجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

نتيجة فورتيكس™ من أسواق كوينتيليغراف للمحترفين (باللون الأخضر) مقابل سعر ريفن توكن

كما هو موضح في المخطط أعلاه، بلغت درجة فوركس™ أدنى مستوى لها عند ٥٦ يوم ١٤ فبراير ثم انتقلت إلى أعلى مستوى عند ٨٤ يوم ١٧ فبراير، قبل وقت قصير من بدء سعر RVN في الارتفاع من ٠,٠٧٤ دولار إلى سعره الحالي عند ٠,١٥٧ دولار.

تستمر أحجام التداول لريفن توكن في الصعود إلى ارتفاعات جديدة إلى جانب ارتفاع سعرها، الأمر الذي رفع القيمة السوقية الإجمالية إلى ما يزيد عن ١,٢ مليار دولار وجعل ريفن كوين أحدث إضافة إلى القائمة المتزايدة من شركات اليونيكورن في مجال العملات المشفرة.