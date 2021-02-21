متشكك في بيتكوين يتناقش مع محلل بلومبرغ في أحدث جلسة كريبتو دويل لكوينتيليغراف

تام شمس - الأحد 21 فبراير 2021 12:48 صباحاً - في نقاش حديث بالفيديو، ناقشت فرانسيس كوبولا، المتشككة في بيتكوين، مايك ماكغلون، كبير استراتيجيي السلع في بلومبرغ، حول اقتصاديات بيتكوين، والتلاعب بالسوق والتنبؤات لعام ٢٠٢١.

وقد تشككت كوبولا في أن بيتكوين ستنجح على الإطلاق كمخزن للقيمة بسبب تقلباتها العالية والتي، وفقًا لها، هي نتيجة مباشرة لمعدل العرض الثابت للأصل.

حيث أوضحت أنه "مع معدل ثابت لزيادة العرض (...) فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتكيف مع التغيرات في الطلب هو السعر". وتقلبات الطلب تعني أن تقلبات بيتكوين موجودة لتبقى.

من ناحية أخرى، يعتقد ماكغلون أن العرض الثابت لبيتكوين سيؤدي إلى انخفاض التقلب بمرور الوقت.

وأوضح أن "القواعد البسيطة للأسواق هي أن لديك عرض وطلب. وكلاهما غير مؤكد. وهذا ما يخلق التقلبات.

"إذا كان لديك جدول توريد معين، فهذا يعني أن ٥٠ بالمائة من هذا المدخل للتقلب قد ذهب بالفعل (...) لذلك، وفقًا لقوانين الاقتصاد، من المفترض أن ينخفض ​​التقلب في بيتكوين".

كان موضوع النقاش الآخر هو الادعاءات التي تفيد بأنه قد يتم استخدام عملة تيثر المستقرة للتلاعب بسوق بيتكوين. ووفقًا لماكغلون، فإن هذه المزاعم "لا معنى لها"، نظرًا لأن القيمة السوقية لتيثر ليست سوى جزء صغير من بيتكوين.

وقال: "إن الأمر أشبه بالقول إن السمكة الصغيرة تحرّك الحوت".

لم توافق كوبولا على ذلك، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية لبيتكوين تتضمن عددًا كبيرًا من العملات غير المتداولة. وقالت: "ما يؤثر على تيثر هو التدفق وليس السهم"، "لذا أعتقد أن تيثر يمكنها في الواقع تحريك السعر".

اختر الجانب الذي تتفق معه وتحقق من المناقشة الكاملة على قناة كوينتيليغراف على يوتيوب!