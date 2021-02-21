إيلون ماسك يقول إن أسعار بيتكوين وإيثريوم "مرتفعة" بينما ينتقد بيتر شيف

تام شمس - الأحد 21 فبراير 2021 12:48 صباحاً - في حين أعلنت شركته للسيارات الكهربائية عن شراء بيتكوين منذ أسابيع، أصبح إيلون ماسك أخيرًا من مناصري بيتكوين الحقيقيين الليلة الماضية من خلال الانخراط في الهواية العريقة لمجتمع العملات المشفرة على تويتر: انتقاد بيتر شيف.

نشر شيف، وهو مناصر الذهب المشهور والمتشكك في بيتكوين، صباح أمس، تغريدة ينتقد فيها تعليق إيلون ماسك بأن بيتكوين عملة معيبة، على الرغم من أنها لا تزال أفضل من البدائل الورقية:

وقد أشار شيف إلى أنه "كمهندس" يجب أن يعرف مؤسس تسلا الفرق بين "عنصر ملموس" و "سلسلة من الأرقام"، وقال إن الذهب له فائدة أكبر مقارنةً ببيتكوين.

وخلص شيف قائلًا: "المال ليس بيانات. يمكن أن تمثل البيانات المال ولكن لا يمكنها استبداله. لقد عمل المال على تحسين المقايضة، وعمل الذهب على تحسين المال، وعملت البيانات على تحسين #الذهب. لذا فبيتكوين تعتبر عائدًا للمقايضة. سيقبل جميع البائعين المال. ومع #بيتكوين، يجب أن تجد بائعًا لديه ما تريده ويريد ما لديك ".

ردًا على ذلك، انتقد مؤسس شركة تسلا وجهة نظر شيف بشأن تخزين الذهب التابع لجهة خارجية باعتباره طبقة إضافية من الثقة، قائلًا إنه "ربما يكون لديه عملات رقمية أيضًا".

بالنظر إلى مدى تقلب ماسك في الترويج لعملة دوجكوين القائمة على الميم، فقد قام أيضًا بالتحوط لبيانه بمتابعة ربما تكون مفاجئة، محذرًا من أن أسعار بيتكوين وإيثريوم "مرتفعة".

تصريحات تويتر ليست سوى أحدث تصويت على الثقة التي وضعها أغنى رجل في العالم في العملات المشفرة. ففي وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت تسلا ٧,٧٪ من إجمالي النقد المتوفر لشراء بيتكوين، وهو مبلغ بقيمة ١,٥ مليار دولار، ثم تبعه لاحقًا بالقول إن "الأحمق فقط" هو من لن يسعى إلى استثمارات تتجاوز العملات الورقية.

في هذه الأثناء، يستمر شيف في كونه محط هجوم عالمي لدرجة أن مطاعم الشاورما تنخرط في المرح. فعلى الرغم من اعترافه مؤخرًا بأن بيتكوين ليست عملية احتيال كما اتهمها بها ذات مرة، إلا أنه لا يزال يؤيد بشدة استخدام السبائك المادية كاستثمار. ويستمر حديثه الانتقادي على تويتر حتى مع بقاء بنكه قيد التحقيق.