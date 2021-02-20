السعر البالغ ٥٦,٣ ألف دولار والقيمة السوقية عند ١ تيرابايت تشير إلى أن بيتكوين موجودة لتبقى

تام شمس - السبت 20 فبراير 2021 03:48 صباحاً - نظرًا لأن سعر بيتكوين (BTC) ارتفع إلى ما فوق ٥٥٣٠٠ دولار في جلسة التداول الصباحية، فقد تجاوزت قيمتها السوقية ١ تريليون دولار لأول مرة يوم ١٩ فبراير. وقد استمر الارتفاع على مدار اليوم وخلال الساعة الماضية، وصل سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى آخر على الإطلاق عند ٥٦٣٦٨ دولارًا.

والآن بعد أن عززت بيتكوين مكانتها كأصل بقيمة تريليون دولار بين أمثال أمازون وأبل وغوغل، تُظهر البنوك القديمة اهتمامًا متزايدًا بتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة لعملائها.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

وفقًا لترييس داليم، المحلل في ذا تاي، فقد زادت المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك 'بيتكوين' ككلمة رئيسية بنسبة ٣٨٪ منذ ١٨ فبراير. وتم إرسال أكثر من ١٠٢٠٠٠ تغريدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهذا يقترب "من تسجيل رقم قياسي جديد بحوالي ٣٠ ألف تغريدة ".

حيث قال داليم:

"وصل عدد مستخدمي تويتر الذين يتحدثون عن بيتكوين على أساس يومي إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند ٣٨٥٠٠، بزيادة ٣٢٥٪ عن العام الماضي.

العملات البديلة ترتفع مع بدء دمج كلٍ من التمويل اللامركزي والمركزي

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

انضمت عملات بديلة متعددة إلى بيتكوين وإيثريوم (ETH) في إنشاء أعلى مستويات جديدة على الإطلاق حيث شهدت كل من العملات الرقمية المركزية واللامركزية اختراقات قوية.

حيث واصلت باينانس كوين (BNB) الاستفادة من التأثير المتزايد لباينانس سمارت تشين (BSC) حيث أدى ارتفاع الحجم إلى رفع التوكن إلى مستوى مرتفع جديد عند ٣٤٨,٧٢ دولارًا.

وقد عمل هذا الارتفاع المكافئ على تأمين مكانة BNB كمشروع في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية وراء بيتكوين وإيثريوم.

تعد المشاريع المرتبطة بالتمويل اللامركزي مثل بانكيك سواب (CAKE) وفينوس (VXS) من أفضل مناطق الجذب في باينانس سمرت تشين وكلاهما حقق مستويات عالية جديدة عند ٢٠,٦٢ دولارًا و١٠١,٥٠ دولار على التوالي. أحدث REN أيضًا موجات بعد أن ساعد اندماجه الأخير مع باينانس سمارت تشين في رفع التوكن إلى مستوى قياسي عند ١,٦٩ دولار.

الأسواق التقليدية تغلق الأسبوع باتجاهات مختلطة

بعد أسبوع من الارتفاعات الجديدة للمؤشرات الرئيسية، أغلقت الأسواق التقليدية الأسبوع مختلطًا يوم الجمعة حيث يواجه الاقتصاد الأمريكي تداعيات مستمرة من الجائحة وارتفاع معدل البطالة.

أنهى مؤشر ناسداك اليوم مرتفعًا بنسبة ٠,٠٧٪ بينما كان مؤشر داو جونز ثابتًا. في حي انخفض مؤشر إس وبي ٥٠٠ بنسبة ٠,١٩٪.

الزخم الصعودي قد يمتد خلال عطلة نهاية الأسبوع

مع إغلاق الأسواق التقليدية لهذا الأسبوع، لا يُظهر الزخم الصعودي الذي يدفع ارتفاع بيتكوين والعملات البديلة أي علامات على التباطؤ. تُظهر البيانات التاريخية الأخيرة أن ارتفاعات بيتكوين في عام ٢٠٢١ تميل إلى الحدوث في الأسبوع، ويعتقد العديد من المحللين أن الأصل الرقمي الأعلى تصنيفًا قد يهاجم المستوى ٦٠٠٠٠ دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تعني طبيعة قطاع العملات المشفرة على مدار الساعة أن الأسواق نشطة دائمًا في مكانٍ ما على هذا الكوكب. ونظرًا لأن السوق الصاعد الحالي يجذب اهتمامًا أوسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، يبدو أن اتجاه انخفاض حجم التداول في عطلات نهاية الأسبوع لم يعد ساريًا.

ففي حين ظل سعر إيثريوم (ETH) ثابتًا عند أقل من ٢٠٠٠ دولار، فإنه لا يزال قادرًا على الارتفاع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٩٧٤ دولارًا.

هناك مخاوف متزايدة من أن المستثمرين المؤسسيين مهتمون بشدة بالعوائد التي يتم تقديمها من خلال التكديس على إيثريوم ٢ وكذلك المشاركة في قطاع التمويل اللامركزي المتنامي، وكلاهما يمثل القوة الدافعة وراء الطلب المتزايد على إيثريوم.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة. المصدر: كوين ماركت كاب

ساعد الارتفاع الأخير لأسعار التوكنات مثل بيتكوين وباينانس كوين وعملات التمويل اللامركزي الرائدة مثل REN وCAKE أيضًا في رفع إجمالي القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة إلى مستوى قياسي جديد يبلغ ١,٧٠٥ تريليون دولار. وتبلغ هيمنة بيتكوين حاليًا ٦١,١٪