القيمة السوقية لبيتكوين تتجاوز تينسنت في طريقها إلى ١ تريليون دولار

تام شمس - السبت 20 فبراير 2021 02:44 صباحاً - مع ما يقرب من ١ تريليون دولار، تجاوزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين شركة تنسنت، التي تقدر قيمتها بنحو ٩١٧,٨ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لتصنيفات أسيت داش.

تحتل أكبر الأصول الرقمية للعملات المشفرة المرتبة السادسة في قائمة أسيت داش لأفضل الشركات ذات القيمة السوقية في جميع أنحاء العالم. بينما تحتل غوغل، المعروفة رسميًا بكيانها الأم، ألفابيت (GOOGL)، المركز الخامس بقيمة سوقية تبلغ حوالي ١,٤ تريليون دولار في وقت كتابة المقالة.

حيث صرح جوستين هارتزمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوين سمارت، لكوينتيليغراف قائلًا: "بعد الوصول إلى أعلى مستوى سعر جديد على الإطلاق، تجاوزت عملة بيتكوين عملاق التكنولوجيا الصيني تنسنت، ونقلتها إلى المرتبة السادسة في العالم بين الشركات المتداولة علنًا" :

"هذا مؤشر قوي للقيمة المتزايدة والثقة واعتماد بيتكوين ومجال العملات المشفرة. كما يقول العديد من المحللين أن هذا هو العام الذي ستتجاوز فيه عملة بيتكوين ١٠٠ ألف دولار ولا أعتقد أن المضاربة بعيدة جدًا."

المصدر: كوين سمارت

في أكتوبر، تجاوزت بيتكوين شركة باي بال، حيث احتلت المركز ٢١ على لوحة المتصدرين مع رسملة سوقية لا تتعدى ٢٤٠ مليار دولار. وقد نمت العملة بشكل كبير منذ ذلك الحين. تجاوزت بيتكوين تصنيف تنسنت في القيمة السوقية من قبل، على الرغم من تغير القيمة السوقية منذ ذلك الحين. ففي وقت كتابة المقالة، تحتل بيتكوين مرتبة أعلى من تنسنت وتسلا وفيسبوك.

تمتعت أصول العملات المشفرة الرائدة بارتفاع كبير منذ انخفاضها إلى ٣٦٠٠ دولار في مارس ٢٠٢٠ أثناء الانهيار المرتبط بالجائحة. ازدادت سرعة ارتفاع العملة في النصف الأخير من عام ٢٠٢٠، حيث أعلن عدد من الكيانات المالية الرئيسية عن شرائها لعملات بيتكوين. وتُعد مايكروستراتيجي، أحد أبرز الوافدين، والذي قام رئيسها التنفيذي، مايكل سايلور، بالترويج لبيتكوين بشكل كبير.