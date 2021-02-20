كوينتيليغراف يكرّم خبر وصول بيتكوين إلى ٥٠ ألف دولار مع توكن حصري غير قابل للاستبدال

تام شمس - السبت 20 فبراير 2021 02:44 صباحاً - في الوقت الحالي، ربما لم يغب عن انتباهكم أنه في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، اخترقت العملة المشفرة الأصلية (وربما يجادل الكثيرون، لا تزال الأفضل)، بيتكوين، نقطة سعر ٥٠٠٠٠ دولار لأول مرة في تاريخها.

وسواء كنتم قادمين جديدين إلى المجال، أو تتذكرون باعتزاز تعدين بيتكوين باستخدام وحدة GPU قبل عقد من الزمن، لا يسعكم إلا أن تشعروا وكأنها مناسبة بالغة الأهمية. وهو تتويج لكل الدعم والإيمان والمال بالطبع الذي استثمره كل واحد منكم في بيتكوين.

وللاحتفال بهذا، جعلنا فنانينا الموهوبين يصنعون قطعة فنية تحتفل بقيامكم، كمجتمع بيتكوين، بدفع بيتكوين إلى ما بعد نقطة السعر المهمة هذه.

وقد تم سك هذا في إصدار محدود للغاية من ٥٠ توكن غير قابل للاستبدال، والتي تتوفر من خلال ملف تعريف راريبل الخاص بنا، وسيكون سعر كل توكن غير قابل للاستبدال ١٠٠٠ دولار (أو بشكل أكثر دقة ٠,٥ إيثريوم)، مما يجعل سعر المجموعة بأكملها مناسبًا تمامًا بقيمة ٥٠٠٠٠ دولار عند الإطلاق.

وبالطبع، لا تنهي بيتكوين رحلتها هنا. ففي نهاية المطاف، فإن سعر بيتكوين أقل أهمية من قدرته على تحويل عالم التمويل التقليدي. وعلى الرغم من أنه خلال وجودها الذي يزيد عن عقد من الزمان قد أحدث ثورة في الأسواق المالية الحالية، إلا أن الطريق إلى تحقيق كامل إمكاناتها لا يزال أمامنا.