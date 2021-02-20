النظام البيئي لرياضة السيارات REVV يتحول إلى بوليغون بسبب رسوم غاز إيثريوم

تام شمس - السبت 20 فبراير 2021 02:44 صباحاً - أعلن ناشر إف ون دلتا تايم، أنيموكا براندرز، عن شراكة مع حل إيثريوم من الطبقة الثانية، بوليغون، يوم ١٨ فبراير.

وبموجب الشراكة، سيتم نشر النظام البيئي لرياضة السيارات الرقمية REVV بالكامل على شبكة بوليغون، بدءًا من إف ون دلتا تايم المذكور أعلاه.

وسيضمن ذلك عدم إعاقة اللاعبين بسبب رسوم الغاز الزائدة على بلوكشين إيثريوم. يمكن أن تؤدي رسوم الغاز المرتفعة إلى شل الألعاب القائمة على بلوكتشين، حيث تتطلب العديد من الإجراءات داخل اللعبة إجراء معاملة لإكمالها.

ونظرًا لأن العديد من هذه الألعاب توفر فرصًا للعب من أجل الربح، فإن هذا يحد أيضًا (وفي بعض الحالات يمكن أن ينفي تمامًا) إمكانية تحقيق العوائد.

بوليغون، التي كانت تُعرف سابقًا باسم ماتيك نتورك قبل تغيير علامتها التجارية في وقتٍ سابق من هذا الشهر، هي حل من الطبقة الثانية لتوسيع نطاق إيثريوم وتطوير البنية التحتية.

وقد كان تغيير العلامة التجارية بمثابة تغيير استراتيجي ليصبح مُجمِّعًا للطبقة الثانية وميسرًا للتشغيل البيني.

تشتمل منظومة توكن REVV التابعة لشركة أنيموكا حاليًا على ثلاث ألعاب ذات صلة برياضة السيارات. وإلى جانب إف ون دلتا تايم، سيتم استخدام توكن الخدمة للمساعدة في عنوانين مقبلين استنادًا إلى موتو جي بي وفورميولا إي.

في ديسمبر من العام الماضي، كان هناك توكن غير قابل للاستبدال (NFT)، يمثل ٥٪ من مضمار موناكو غراند بريكس الشهيرة عالميًا في لعبة إف ون دلتا تايم، بسعر يزيد عن ٩ ملايين من توكنات REVV في المزاد، بقيمة تقارب ٢٢٢٠٠٠ دولار.