أوكي كوين تحذف اثنين من مشتقات بيتكوين بسبب حملة "تضليل خبيث"

تام شمس - السبت 20 فبراير 2021 12:51 صباحاً - في حين أن عملة بيتكوين الأصلية تتقدم فوق قيمة سوقية تبلغ ١ تريليون دولار، فقد خسرت اثنتن من العملات المشفرة الأكثر شهرة في العالم مصدرًا للسيولة، حيث قامت بورصة العملات المشفرة أوكي كوين بإزالة بيتكوين إس في وبيتكوين كاش.

في مدونة اليوم، أوضح هونغ فانغ، الرئيس التنفيذي لشركة أوكي كوين، قرار الإزالة باعتباره قرارًا يركز على حماية المستثمرين من "حرب المعلومات المضللة الخبيثة".

حيث أشار فانغ إلى أن البورصة تراجع بانتظام الأصول المدرجة عبر مجموعة متنوعة من المقاييس، "بما في ذلك تطوير النظام البيئي والأخلاقيات" بالإضافة إلى "العلامات الحمراء الأخلاقية أو المتعلقة بالسمعة"، وأنه تمت إزالة ناتجي الانقسام بعد أحدث مراجعة. وبالنظر إلى "التاريخ والسياق الفريدين"، كتب فانغ أن الشركة شعرت بأنها مضطرة لشرح قرارها.

حيث جاء في المنشور: "عندما وصل الخبر إلى أن كريغ رايت - الذي أعلن نفسه منشئًا مشهورًا لبيتكوين وداعم لبيتكوين إس في - كان يتخذ إجراءات لفرض مطالبات حقوق النشر على وثيقة إصدار بيتكوين، وجدنا أنفسنا نواجه معضلة غير مريحة للغاية".

وفي حين حدد فانغ أن الشركة تعتقد أن "بيتكوين هو برنامج مفتوح"، ويسمح بالخلافات بين الأفراد والانقسام الكلي في سياق برنامج مفتوح، فإننا في النهاية "نواجه صعوبة في تجاهل حرب المعلومات المضللة الخبيثة التي شنها كريغ رايت والأعضاء البارزون الآخرون في مجتمعات [بيتكوين كاش وبيتكوين إس في]."

"نحن ننظر إلى كلا العاملين على أنهما مدمران للغاية لبيتكوين - وهو حجر الأساس في صناعتنا. قبل أن نحصل على طريقة أفضل لفصل بيتكوين إس في عن هجوم رايت على مجتمع المصادر المفتوحة، ولتمييز هذين البروتوكولين المشتقين عن بيتكوين الأصلي على منصتنا، نشعر براحة أكبر في إزالتهما".

ووفقًا لكوين غيكو، تم تأسيس أوكي كوين في الولايات المتحدة ويتم تداول ٥٠ مليون دولار يوميًا على منصتها، حيث يمثل زوج بيتكوين مقابل الدولار ٧٠٪ من هذا الحجم. في الفترة التي سبقت الإعلان، بلغت قيمة بيتكوين إس في ٣٠٠٠٠ دولار أمريكي فقط من حيث الحجم و١٥٠٠٠٠ دولار أمريكي وفقًا لما ذكرته كوين غيكو، وكلاهما يقع في النطاق الأدنى من ٣٢ أصلًا تقدمها أوكي كوين.

مرت بيتكوين كاش بسنة صعود وهبوط أدت إلى الإزالة من البورصة. ففي وقت سابق من الشهر، دفع ارتفاع أسعار دوجكوين الهائل بيتكوي كاش إلى الخروج من قائمة أفضل ١٠ أصول من حيث حجم السوق، على الرغم من أنه في ديسمبر من العام الماضي ألقى رجل الأعمال كيم دوتكوم بثقله وراء ناتج انقسام بيتكوين، مستهدفًا سعر ٣٠٠٠ دولار لكل عملة. وقد ارتفع سعر بيتكوين كاش بنسبة ٧٠ ٪ على مدار العام إلى ٧١٤ دولارًا.

لكن بيتكوين إس قد مرت بسنة أكثر صعوبة مقارنةً بذلك، حيث انخفض التداول بنسبة ٢١٪ إلى ٢٤١ دولارًا. حصلت العملة على بعض الصحف الإيجابية مؤخرًا: بعد ظهور جيمي نغويين على فوكس بيزنس، توقع البعض أن الشبكة حجزت مناصر لبيتكوين إس في عن طريق الخطأ عند محاولة إحضار خبير في عملة بيتكوين الأصلية.