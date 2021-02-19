فينوس (XVS) ترتفع ٩٠٠٪، وإجمالي القيمة المقفلة تصل إلى ٣,٥٤ مليارات دولار بعد إطلاق باينانس سمارت تشين

تام شمس - الجمعة 19 فبراير 2021 05:41 صباحاً - مع استمرار التمويل اللامركزي في زيادة سيطرته على سوق العملات الرقمية الأوسع، بدأت باينانس سمارت تشين (BSC) في الظهور كخيار مناسب للمتداولين الذين يتطلعون إلى الهروب من رسوم المعاملات المرتفعة على شبكة إيثريوم (ETH).

زمع إيلاء المزيد من الاهتمام لباينانس سمارت تشين، شهدت مشاريع التمويل اللامركزي العاملة على السلسلة أيضًا تدفقًا لنشاط الشراء في الأسابيع الأخيرة حيث يندفع حاملو التوكنات لتوفير السيولة للبروتوكولات التي تم إطلاقها مؤخرًا. وأحد هذه المشاريع هو فينوس (XVS)، وهو سوق نقود خوارزمي وبروتوكول ثابت للعملات الاصطناعية مصمم خصيصًا لباينانس سمارت تشين.

مخطط XVS مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر XVS قد ارتفع بنسبة ٧٧٥٪ من أدنى مستوى عند ١٠,٠٤ دولارات يوم ٢ فبراير إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٨٢,٨٦ دولارًا يوم ١٨ فبراير وسط زيادة في نشاط باينانس سمارت تشين.

إجمالي القيمة المقفلة يزداد مع توسع قائمة الأصول المدعومة

يشير التمرير عبر موجز تويتر الخاص بالمشروع إلى نظام إيكولوجي سريع التوسع كان يضيف بشكل منهجي أفضل مشاريع العملات المشفرة إلى قائمة الأصول التي يمكن إيداعها لكسب الفائدة أو المشاركة في برنامج تعدين السيولة أو استخدامها كضمان لاقتراض الأصول الأخرى.

تعد كاردانو (ADA) أحدث إضافة، في حين أن المشاريع الأخرى المتاحة حاليًا هي إيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وبولكادوت (DOT) وتشين لينك (LINK)

وعلى غرار منصة ميكر داو (MKR) وداي، يمكن لمستخدمي فينوس الاقتراض مقابل أصولهم وتعدين فاي، العملة المستقرة لبروتوكول فينوس. منذ ١ فبراير، نما المعروض من VAI بنسبة ٣٦٠٪ من ٤٢ مليون توكن متداول إلى العدد الحالي لأكثر من ١٩٥ مليون VAI.

ووفقًا للوحة معلومات فينوس، يوجد حاليًا ٣,٥٤ مليارات دولار في القيمة الإجمالية مقفلة في بروتوكول فينوس، مما يجعله سابع أكبر بروتوكول للتمويل اللامركزي من حيث إجمالي القيمة المقفلة وراء سوشي سواب الذي يبلغ إجمالي القيمة المقفلة لديه حاليًا ٣,٧ مليارات دولار.

إجمالي القيمة المقفلة، إجمالي السيولة المقترضة والمتاحة على فينوس. المصدر: فينوس

أظهر مسح للأصول ذات الأداء العالي على مدار الأسبوع الماضي أن مشاريع باينانس سمارت تشين قد تفوقت على المنافسة وبدأت في جذب السيولة بعيدًا عن المشاريع على شبكة إيثريوم.

سعر XVS مقابل تيثر مقارنةً بالمنافسين المباشرين. المصدر: تريدينغ فيو

من المحتمل أن تستمر رسوم الغاز المرتفعة على شبكة إيثريوم لبعض الوقت، وقد يحفز ذلك مزيدًا من النمو في سلاسل مثل بروتوكولات باينانس سمارت تشين والتمويل اللامركزي القادرة على الاستفادة من انخفاض تكاليف المعاملات.

مع قائمة موسعة من التوكنات المدعومة وإجمالي القيمة المقفلة سريعة النمو، تعمل فينوس بسرعة على ترسيخ نفسها كمنافس رئيسي في مجال التمويل اللامركزي.

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