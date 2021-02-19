الكونغرس يلوم روبنهود وليس ريديت

تام شمس - الجمعة 19 فبراير 2021 03:48 صباحاً - كان فلاد تينيف، الرئيس التنفيذي لشركة روبنهود، في موضع لا يُحسد عليه بجلسة الاستماع اليوم أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بشأن تقلبات السوق في يناير.

ولم يكن أي من الممثلين مهتمًا بشكل خاص بتوجيه اللوم إلى ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة ريديت، وبدا أن العديد منهم أعطوا كيث غيل نفس الدعائم التي قدمها البقية منا.

هؤلاء ليسوا المتلاعبين بالسوق الذين نبحث عنهم

كان غيل، بكل إنصاف، الشخصية الأكثر إثارة للإعجاب، حيث قدم ملاحظاته بقوله "بعض الأشياء التي لا تمثلني: أنا لست قطة ولست مستثمرًا معتمدًا." كرر غيل، الذي بدأ بالفعل هذه السلسلة من الأحداث من خلال النشر حول استثماره في غيم ستوب في يونيو ٢٠١٩، رأيه بأن GME لا يزال شراءًا جيدًا اليوم، بالأسعار الحالية. وهذا على الرغم من حقيقة أن تداول GME الجامح قد اجتذب تحقيقات جنائية.

هذا النقص في التدقيق تجاه غيل وهوفمان فعل الكثير لتهدئة مخاوف واسعة النطاق من أن الأحداث المحيطة بالتداول المتفجر في أسهم غيم ستوب (GME) في نهاية يناير ستطلق تحقيقات في دور منصات التواصل الاجتماعي في التلاعب المحتمل بالسوق.

هذا حتى عندما أعلنت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب اليوم المزيد من جلسات الاستماع لفحص أكبر اللاعبين في وسائل التواصل الاجتماعي. ويبدو أن رديت قد تجنبت اللوم في الوقت الحالي.

أشار عضو الكونغرس، والعضو في اللجنة، "وارن ديفيدسون" إلى هذا المجال النادر من الإجماع، حيث قال لكوينتيليغراف: "كان لدي أمل لأنه في وقتٍ مبكر من دورة الأخبار، كانت اللجنة تدافع عن مستخدمي ريديت، قائلة إنه ينبغي أن يمتلك هؤلاء الأشخاص حق التداول. ثم قال تيد كروز، على الطرف الآخر من الطيف السياسي، "حسنًا، نحن نتفق".

نموذج أعمال تينيف

على الرغم من أن الجمهوريين كانوا على نطاق واسع أكثر تساهلًا من الديمقراطيين في معالجة نشاط روبنهود، ولا سيما إغلاق الشركة المثير للجدل لشراء أسهم GME وغيرها من الأسهم عالية التقلب، ولكن ليس بيعها، أراد الجميع إجابات من تينيف.

تخضع طبيعة نموذج إيرادات روبنهود، الذي يستند إلى بيع تدفق الطلبات، بينما تُعلن ع نفسها بأنها بدون عمولة، للتدقيق الشامل، كما هو الحال مع الاعتماد على ضخ رأس مال بقيمة ٣ مليارات دولار لتلبية متطلبات الضمانات.

حيث قال عضو الكونغرس أنطوني غونزاليس أثناء استجوابه لتينيف: "أعتقد أن الثغرة الأمنية تم الكشف عنها بوضوح في نموذج العمل". "لا يمكننا العيش في عالم حيث يمكن أن تتم تصفية أسهم الناخبين إذا لم تتمكنوا من القيام بدعوة لرأس المال."

وصف الكثيرون مزاعم روبنهود بأنها مشغولة بإضفاء الطابع الديموقراطي على التمويل.

ولكن بينما كشفت جلسة اليوم عن الكثير من العداء تجاه تينيف، لم يكن ذلك تثقيفيًا.

فعلى الرغم من تحذير الرئيسة ماكسين ووترز بأن "هذا ليس مسرحًا سياسيًا على الإطلاق"، لا يبدو أن هناك أي إحساس منسق بالحلول للتداول الملحمي الذي غذى صعود غيم ستوب (GME) في نهاية يناير.

هل يوجد حلٌ في الوقت الحقيقي؟

كانت بعض المقترحات، بما في ذلك من تينيف نفسه، وكذلك من ديفيدسون، هي أن الوضع لم يكن ليتطور على الإطلاق إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بتسوية الصفقات في نفس اليوم، وليس بعد يومين - وأطلق عليها T-٠ بدلًا من T-٢. وقد أشار تينيف إلى أن "فترة اليومين الحالية لتسوية التداولات تعرض المستثمرين والنظام للمخاطر".

شكك كينيث غريفين، الرئيس التنفيذي لشركة سيتادل، التي وصفها بأنها "أكبر صانع سوق في العالم"، في احتمال وجود نظام في الوقت الفعلي لتداول الأوراق المالية في السنوات العديدة المقبلة، قائلًا: وقال إن "المشكلة هي أن كل شيء يجب أن يعمل بشكل مثالي". وأوضح أن التداول في الوقت الفعلي "يتطلب أن تتم مزامنة كل جزء من سير العمل بشكل مثالي عبر الأطراف". لم يوافق ديفيدسون على ذلك، قائلًا: "من الواضح في عملك أن التكنولوجيا موجودة للشركات التجارية التي تعمل في تداول عالي التكرار".

كذلك أشار ديفيدسون إلى الدور المحتمل لبلوكتشين. كانت إمكانات توكنات الأوراق المالية في حل المشكلات مع الوسطاء إحدى الفوائد الموعودة منذ فترة طويلة لبلوكتشين، على الرغم من أن هذا يتغير.

وأكدت ووترز أن جلسة اليوم كانت مجرد البداية. حيث قالت إن اللجنة تهدف إلى احتجاز شخصين آخرين مع شهود مختلفين.