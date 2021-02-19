سهم ريوت بلوكتشين ينخفض بنسبة ٢٠٪ بعد الارتفاع الهائل

تام شمس - الجمعة 19 فبراير 2021 02:45 صباحاً - تراجعت أسهم شركة تعدين العملات المشفرة ريوت بلوكتشين (RIOT) في يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تراجع جزء من الارتفاع الهائل الذي كان مدفوعًا إلى حد كبير بأخبار زيادة كبيرة في سعة معدل الهاش.

انخفض سهم ريوت بنسبة ٢٠,٤٪ ليغلق عند ٦٢,٠٣ دولارًا يوم الخميس، لكنه كان يتحرك صعودًا قليلًا في تعاملات ما بعد الإغلاق. وبالقيم الحالية، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لريوت ٤,٢ مليارات دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات في صناعة بلوكتشين.

يأتي التراجع الحاد في أعقاب ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف بين ١٠ فبراير و١٧ فبراير. وقد شهد الارتفاع الذي استمر أسبوعًا ذروة ريوت أسفل ٧٨,٠٠ دولارًا أمريكيًا قبل تراجع يوم الخميس.

منذ بداية الشهر، ارتفع سعر سهم ريوت بنسبة هائلة بلغت ٢٠٢٪.

مسار ريوت على مدى ٦ أشهر يُظهر اتجاه صعودي قوي للسهم. مخطط السعر عبر تريدينغ فيو

بدأت ريوت أحدث ارتفاع لها بعد وقت قصير من إعلان الشركة أنها تتوقع تحقيق قدرة معدل هاش تبلغ ١,٠٦ إكساهاش في الثانية مع نشر ٢٠٠٢ جهاز إس ١٩ برو أنتمينر.

وفي ١١ فبراير، قال الرئيس التنفيذي جيسون ليس:

"في حين أننا فخورون بهذا الإنجاز، فإننا نعتبره استكمالًا ناجحًا لخطوة واحدة فقط من العديد من خطوات خطتنا للنمو المستمر. تواصل شركة ريوت استقبال ونشر الجيل القادم من أجهزة التعدين من بيتماين وتبقى في الموعد المحدد لتضاعف سعتها الحالية بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢١".

قبل أسابيع قليلة فقط، قالت الشركة إنها تخطط لتحقيق سعة معدل هاش تبلغ ٣,٨ إكساهاش في الثانية بحلول نهاية عام ٢٠٢١.

عندما غطى كوينتيليغراف آخر مرة أخبارًا حول شركة ريوت بلوكتشين في نوفمبر ٢٠٢٠، كان يتم تداول السهم عند ٦ دولارات، بعد أن ارتفع بنسبة ٥٠٠٪ على مدار العام. في ذلك الوقت، كانت الشركة التي تتخذ من كولورادو مقرًا لها قد عينت هوبرت مارلو، المدير السابق للجنة الإدراج في بورصة تورنتو، في مجلس إدارة شركة ريوت.