حجم تداول صندوق بيتكوين الكندي المتداول في البورصة يقترب من من ١٠٠ مليون دولار في الساعات القليلة الأولى من التداول

تام شمس - الجمعة 19 فبراير 2021 02:45 صباحاً - انطلق أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة من في أمريكا الشمالية، وهو صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من تي سي إكس، لأول مرة اليوم، حيث تم تداول ما يقرب من ١٠٠ مليون دولار في الحجم.

وقد أشار تقرير قانون بلومبرغ إلى أن الصندوق المتداول في البورصة شهد حجم تداول يزيد عن ٨٠ مليون دولار في الساعة الأولى من التداول، على الرغم من تباطؤه بشكل كبير منذ ذلك الحين مع ما يقرب من ١٥ مليون دولار أخرى في الحجم بين BCTCC.B للوحدات المقومة بالدولار الكندي وBTCC.U، وهو المؤشر المقوم بالدولار الأمريكي. واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، تم تداول ٧٩٠٥٠٠٠ وحدة في BTCC.B بسعر ١٠,٢٨ دولارات أمريكية، و١٣١٢٠٠٠ وحدة في BTCC.U بسعر ١٠,٢٧ دولارات أمريكية وفقًا لتي إس إكس.

في بيان صحفي اليوم، قال سوم سيف، مؤسس شركة بربوس إنفستمنتس ومديرها التنفيذي، إن شركته تعتقد أن بيتكوين لديها مستقبل واعد.

حيث قال سيف: "نعتقد أن بيتكوين، بصفتها أول وأكبر أصل في النظام البيئي للعملات المشفرة الناشئة، تستعد لمواصلة مسار نموها واعتمادها كأصل بديل، مما يعزز فرصة الاستثمار التي تقدمها". "إن المضي قدمًا في ريادة الاستثمار في العملات المشفرة هو شهادة على هدف بربوس المتمثل في تزويد المستثمرين بحلول استثمارية بديلة لا تستند إلى المعايير التقليدية".

ويشير الموقع الإلكتروني بربوس إنفستمنتس أن الصندوق مدعوم حاليًا بمبلغ ٨٥,٣٤٥٦٩٠٧٧ بيتكوين، وسيتم شراء المزيد من بيتكوين بشكل متناسب مع كمية الأسهم المشتراة. ومن الغريب أن موقع بربوس الإلكتروني يسرد إيثر كابيتال، وهو صندوق تحوط يركز على إيثريوم، كشريك في عرض الصندوق المتداول في البورصة..