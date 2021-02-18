شركة عملات مشفرة أخرى تتعرض لغرامات لانتهاكها العقوبات الأمريكية

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 08:55 مساءً - سيتعين على بيتباي دفع أكثر من نصف مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مقابل خدمات العملات المشفرة للمناطق الخاضعة للعقوبات.

ففي إعلان بتاريخ ١٨ فبراير عن التسوية، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن بيتباي سهلت "ما يقرب من ١٢٩٠٠٠ دولار من المعاملات المتعلقة بالعملة الرقمية مع عملاء بيتباي التجاريين" من قبل مستخدمين من شبه جزيرة القرم وكوبا وكوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا - مجموعة العقوبات الجغرافية التي وضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقد كرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شركات العملات المشفرة تحتاج إلى مواءمة برامج العقوبات، قائلًا:

"يؤكد هذا الإجراء أن التزامات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تنطبق على جميع الأشخاص في الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك المشاركين في تقديم خدمات العملات الرقمية."

وبحسب ما ورد حدثت ٢١٠٢ معاملة ذكرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٨، وخلال هذه الفترة قال المكتب إن بيتباي، الذي يوفر معاملات ممكّنة بالعملات المشفرة بين العملاء والتجار، قام بفحص التجار فقط.

وعلى الرغم من إضافة معلومات عناوين IP حول العملاء في عام ٢٠١٧، يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن بيتباي لم يحلل هذه المعلومات لتحديد المستخدمين في المواقع الخاضعة للعقوبات حتى وقتٍ لاحق.

توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى تسوية مماثلة مع بيتغو في نهاية عام ٢٠٢٠. وعلى الرغم من عدم وجود غرامات معوقة، إلا أن المكتب، الذي يشرف على جميع العقوبات الأمريكية، يرسل بوضوح رسالة إلى عالم العملات المشفرة.

وعلى الرغم من أن عددًا من الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات قد أعربت عن اهتمامها باستخدام العملات المشفرة للتهرب منها، فإن مشاريع مثل توكن بترو في فنزويلا لم تنتشر.