بيل غيتس: "لقد اتخذت وجهة نظر محايدة'' بشأن بيتكوين

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 08:55 مساءً - بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، هو أحدث شخصية بارزة في مجال التكنولوجيا تحاول على ما يبدو الابتعاد عن المعركة عندما يتعلق الأمر بالأسئلة حول اعتماد بيتكوين.

ففي مقابلة مع سكواك بوكس على قناة سي إن بي سي هذا الصباح، قال غيتس إنه لم يستثمر في بيتكوين (BTC) ولم يرغب في التنبؤ بأي تحركات في الأسعار.

حيث صرح غيتس: "أنا لا أمتلك بيتكوين، وأنا لا أتداول بيتكوين، لذا فقد اتخذت وجهة نظر محايدة". "يمكن أن ترتفع بيتكوين وتنخفض بناءً على الهوس أو أيًا كانت وجهات النظر. وليس لدي طريقة للتنبؤ بكيفية تقدم ذلك."

ومع ذلك، يبدو أن الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت يشير إلى أن الكثيرين كانوا يستخدمون العملة الرقمية خارج البلدان النامية من أجل "التهرب الضريبي أو النشاط غير القانوني". حيث قال إن عمله الخيري من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس ينقل "الأموال إلى شكل أكثر رقمية"، مع "رؤية كاملة لمن يفعل ماذا".

تعكس التعليقات التصريحات السابقة الصادرة في جلسة أسئلة على ريديت عام ٢٠١٨، والتي انتقد فيها غيتس عدم الكشف عن هويته في معاملات العملات المشفرة وربطها بأشخاص يشترون الأدوية. حيث أشار الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت إلى أن التكنولوجيا في ذلك الوقت "تسببت في الوفيات بطريقة مباشرة إلى حد ما".

وعلى الرغم من أنه لم يعد عضوًا في مجلس إدارة مايكروسوفت اعتبارًا من مارس من العام الماضي، فإن موقف غيتس من العملات المشفرة و بيتكوين مشابه لموقف شركة التكنولوجيا. بالأمس، أشار براد سميث، رئيس مايكروسوفت، إلى أن الشركة ليس لديها خطط فورية للاستثمار في بيتكوين.