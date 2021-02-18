كوزموس تُطلق ستار غيت، مما يمهد الطريق لتطبيقات التمويل اللامركزي القابلة للتشغيل المتبادل

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 08:55 مساءً - بعد أشهرٍ من التطوير، أطلق مشروع كوزموس (ATOM) تحديث ستار غيت، والذي يتضمن بروتوكول الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين (IBC) المنتظر بشدة.

تتضمن ترقية ستار غيت التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، سلسلة من التحسينات على بروتوكول كوزموس ومجموعة تطوير البرامج الخاصة به.

وأهم ميزات ستار غيت هي الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين، طبقة التشغيل البيني لسلاسل بلوكتشين كوزموس. ويعتبر البروتوكول هو أحد العناصر الرئيسية لرؤية كوزموس، مما يسمح بالتشغيل البيني بسهولة بين مجموعة أدوات تطوير برامج بلوكشين لكوزموس وبروتوكولات بلوكتشين الأخرى. يسمح الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين بتوصيل التوكنات والبيانات التعسفية بين جميع سلاسل بلوكتشين التي تدعمها، وخاصة تلك التي تم إنشاؤها باستخدام مجموعة أدوات تطوير برامج كوزموس. ويمكن أيضًا دعم سلاسل بلوكتشين الأخرى، ولكنها تتطلب عمليات تنفيذ لكل حالة على حدة.

هناك عدد من المشاريع التي تم إنشاؤها باستخدام مجموعة أدوات تطوير برامج كوزموس في الماضي، بما في ذلك باينانس تشين وكافا وتيرا وسيكرت. قبل إدخال الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين، تم عزل الشبكات وكان على المشاريع الفردية إنشاء جسور خاصة بها للاتصال بنظام بلوكتشين الأوسع. حيث صرح بريان كير، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لكافا، لكوينتيليغراف أن المشروع قضى "سنوات من وقت المطور وملايين الدولارات في الاستثمار لبناء الجسور المخصصة الموجودة اليوم"، لا سيما بالنسبة لنظام باينانس البيئي.

وأوضح كير أن إطلاق الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين من شأنه أن "يسرع من المعدل الذي يمكن أن تضيف به كافا الجسور إلى سلاسل مجموعة أدوات تطوير برامج كوزموس الأخرى، وتقدم خدماتها، وتستخدم أصولها كضمان".

وفي حين أن الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين يدعم أيضًا قابلية التشغيل البيني مع شبكات بلوكتشين المبنية على سابستريت، فإن إطار عمل بلوكتشين الذي تدعمه بولكادوت، سيظل من الصعب إلى حدٍ ما دمج شبكات بلوكتشين الأخرى خارج هذه النظم البيئية داخل كوزموس.

تحمل ستار غيت أيضًا مجموعة من تحسينات الأداء الأخرى. ويتضمن ذلك دعم تنسيق بروتوباف التسلسلي، وهو آلية أكثر كفاءة لتدفق البيانات؛ وتزامن الحالة، الذي يسمح للعقد بالمزامنة مع كوزموس بلوكتشين في أقل من ٣٠ دقيقة؛ وترقيات تلقائية لسلسلة الكتل المبنية على مجموعة أدوات تطوير البرامج وتحسين أمان العميل الخفيف الذي يحسن ضمانات الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين. ظلت ترقية ستار غيت قيد التطوير منذ شهور، حيث أصدرت كوزموس مكافأة مخصصة للأخطاء لضمان سلامتها.

والاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين تعيش حاليًا على مركز كوزموس، موطنًا لتوكن ATOM الخاص بها. يعد المحور مكونًا مهمًا في نظام كوزموس البيئي، مما يسمح لسلسلة بلوكتشين الخاصة به بالتواصل مع بعضها البعض دون الحاجة إلى إنشاء اتصالات مخصصة. بروتوكول الاتصال متاح على مجموعة أدوات تطوير برامج كوزموس، مما يعني أن الأمر متروك لكل فريق لبدء التنفيذ.

وسيستفيد عدد من تطبيقات التمويل اللامركزي داخل كوزموس من سهولة التشغيل البيني. فمع الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين، يمكن أن تتصل شبكات بلوكشين بمعظم أنظمة التمويل اللامركزي البيئية خارج إيثريوم، والتي تشمل بشكل خاص باينانس تشين. حيث قال كير إن "كافا مصممة مثل متجر أبل"، مما يسمح فقط للمشاريع التي تم فحصها بالبناء على منصتها. وأشار كير إلى أنه "في حين أن هذا يجعل كافا واحدة من أكثر المنصات الموثوقة للمؤسسات التي تبحث عن حلول التمويل اللامركزي، إلا أنه يحد من المعدل الذي يمكن للمطورين نشر التعليمات البرمجية بسرعة وتكرار الأفكار". توفر إيثريوم وباينانس سمار تشين بيئة ذات إشراف أقل، مما يجعل كلاهما خيارين صالحين لبناء التمويل اللامركزي، وفقًا لكير.

وتشمل خيارات التمويل اللامركزي الأخرى على كوزموس حل سيكرت نتورك، وهي شبكة بلوكتشين تركز على الخصوصية للعقود الذكية، وتيرا، وهو نظام بيئي مستقر مرتكز على العملة. وقد أشار كير إلى أن "هناك المئات من سلاسل مجموعات أدوات تطوير برامج كوزموس التي ستكون قادرة على الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين".