روبنهود تعلن عن خطط لتقديم عمليات الإيداع والسحب للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 05:41 صباحاً - أعلنت منصة التداول روبنهود المثيرة للجدل اليوم أنها تعتزم تنفيذ عمليات إيداع وسحب العملات المشفرة. وبينما كان العملاء قادرين على شراء وبيع العملات المشفرة عبر المنصة لبعض الوقت، إلا أنهم غير قادرين على الوصول إلى العملات بأنفسهم لنقلها إلى محافظ أخرى.

ووفقًا لسلسلة من التغريدات المنشورة من حساب الشركة على تويتر، فقد بدأ العمل بالفعل على تكامل تحويلات العملة المشفرة، على الرغم من عدم تقديم أي تواريخ أو تفاصيل عن موعد إطلاقها.

وقد أوضحت روبنهود أيضًا أن عمليات إيداع العملات المشفرة سيتم حفظها بواسطة محافظهم الخاصة وأضافت أن الشركة لا تستثمر في العملات المشفرة ولن تستخدم أموال العملاء لمصلحتها الخاصة.

لدى روبنهود حاليًا سبع عملات مشفرة مدرجة للتداول على منصتها، بما في ذلك بيتكوين ودوجكوين وإيثريوم ولايتكوين وإيثريوم كلاسيك وبيتكوين كاش وبيتكوين إس في. ومن غير الواضح إذا ما كانوا يعتزمون تقديم الدعم لعمليات نقل جميع العملات السبعة.

في ٢٩ يناير، علقت شركة روبنهود عمليات الإيداع الفورية ردًا على التكهنات التي تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى اتخاذ القرار كرد فعل على "ظروف السوق غير العادية". وقد تعرضت الشركة بالفعل لانتقادات شديدة من العملاء والجهات التنظيمية على حدٍ سواء بعد تقييد مشتريات مجموعة مختارة من الأوراق المالية المعروضة للتداول على منصتها. بحلول ٤ فبراير، أعادت روبنهود عمليات الإيداع الفورية لعمليات شراء العملات المشفرة.

يأتي قرار توسيع الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة في وقت يتزايد فيه عدم الثقة بمقدمي الخدمات المركزية. لا يعتقد الجميع أن الخطوة لتقديم عمليات إيداع وسحب العملات المشفرة ستساعد روبنهود على استعادة المصداقية المفقودة من خلال إجراءاتها الأخيرة. بينما يراود الآخرون أسئلة حول كيفية عمل عملية الإيداع والسحب؛ على وجه التحديد من حيث صلتها بوصول العميل إلى المفاتيح الخاصة.

في ٧ فبراير، تم بث إعلان مدته ٣٠ ثانية لصالح روبنهود في المباراة النهائية بالدوري الوطني الأمريكي حيث تم الكشف عن شعار جديد للشركة: "نحن جميعًا مستثمرون".