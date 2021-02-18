منصة الفن القابلة للبرمجة "أسينك" تحصل على أكثر من ٢ مليون دولار من التمويل الأولي

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 12:49 صباحاً - حصلت أسينك أرت، وهي منصة توكنات غير قابلة للاستبدال في وادي السيليكون، على أكثر من ٢ مليون دولار من التمويل الأولي من ١٠ مستثمرين على الأقل، مما يسلط الضوء على القيمة المتزايدة للفن القابل للبرمجة.

أعلنت الشركة عن الزيادة الجديدة يوم الأربعاء، لتسليط الضوء على النمو السريع لشركة أسينك منذ إطلاقها في فبراير ٢٠٢٠. وفي عامها الأول من العمليات، حققت أسينك أكثر من مليون دولار من المبيعات الفنية وأطلقت تطبيق تلفزيون ذكي لعرض الفن الرقمي.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تحدد كيفية استخدام الأموال، إلا أنها أشارت إلى أن التركيز الأساسي يتمحور حول ضم مستخدمين جدد وإنشاء شاشات عرض جديدة. كما تتطلع أسينك أيضًا إلى توسيع فرص العمل لديها. في الوقت الحالي، تحتوي صفحتها على لينكد إن على مناصب شاغرة لمدير مجتمع ومطور تطبيقات.

وقد شارك ما لا يقل عن ١٠ مستثمرين في الجولة الأولية: لمنيسكاب وغالاكسي إنترأكتيف وسيغنوم غروث كابيتال وسيمانتيك وبلو واير كابيتال وكولاب+كارنسي وإنفلكشن ودايفرجنس فنتشرز وذا لاو وبليس هولدر.

وصفت أسينك الفن القابل للبرمجة بأنها "حركة جديدة" تسمح للمبدعين "بتفكيك عملهم إلى" طبقات "ومنحها قدرات."

وصف لمنيسكاب، إحدى المستثمرين الأساسيين في أسينك أرت، وسائل الإعلام بأنها الحدود التالية للتغيير:

"من خلال تمكين الملكية المشتركة للقطع الفنية والتأثير الديناميكي على مظهرها، تقلب أسينك أرت المفهوم الحالي للفن رأسًا على عقب وتمهد الطريق لفئة جديدة كاملة من الوسائط القابلة للبرمجة."

ظهرت أسينك أيضًا في دار كريستيز، وهي دار مزادات كبرى تخطط لتقديم أعمال مستقلة للتوكنات غير القابلة للاستبدال في وقتٍ لاحق من هذا الشهر. حيث قال نواه ديفيس، متخصص الفن في كريستي، مؤخرًا إن التوكنات غير القابلة للاستبدال "شهدت ارتفاعًا سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية - خاصة الأشهر القليلة الماضية.