رئيس قسم المعلومات بالشركة: بلاك روك بدأت بالعمل في مجال العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 12:49 صباحاً - ألمح ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في بلاك روك فينانشيال مانجمنت، إلى أن الشركة قد استثمرت بالفعل نسبة من محفظتها في العملات المشفرة.

ففي مقابلة مع سكواك بوكس من سي إن بي سي اليوم، قال ريدر إن بلاك روك - التي تمتلك أكثر من ٨,٦ تريليونات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة - "بدأت في الانغماس قليلًا" في استثمارات العملات المشفرة. وقد وصف رئيس قسم المعلومات تقلب العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) بأنه "غير عادي"، لكنه أقر بأن العديد من المستثمرين كانوا يبحثون عن "أماكن ترتفع فيها معدلات التضخم على افتراض أن التضخم يرتفع مع تزايد الديون".

وأضاف رايدر: "يبدو أن الاحتفاظ بجزء مما تحتفظ به نقدًا في أشياء مثل العملات المشفرة يبدو منطقيًا بعض الشيء بالنسبة لي، لكنني لن أتبنى تخصيصًا معينًا أو الاحتفاظ المستهدف". "إحساسي هو أن التكنولوجيا قد تطورت واللوائح تطورت لدرجة أن عددًا من الناس يجدون أنها يجب أن تكون جزءًا من المحفظة."

لم يحدد ريدر النسبة المئوية من الأصول الخاضعة للإدارة التي قد تقوم شركة بلاك روك بتخصيصها للعملات المشفرة، لكن تعليقاته تأتي بعد ذكر شركة إدارة الأصول الذي تبلغ تكلفته عدة تريليونات الدولارات بيتكوين في إيداعات نشرة الاكتتاب لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. اقترحت الوثائق المقدمة إمكانية استخدام بلاك روك لمشتقات بيتكوين وأصول أخرى كجزء من مخططها الاستثماري.

تحدث المسؤولون التنفيذيون في شركة إدارة الأصول بشكل إيجابي عن العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. حيث قال ريدر سابقًا إن بيتكوين لديها القدرة على "أن تحل محل الذهب إلى حد كبير"، بينما قال الرئيس التنفيذي لاري فينك في ديسمبر إن بيتكوين لفتت انتباهه ويمكن أن تتطور إلى سوق عالمي.