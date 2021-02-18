الولايات المتحدة تتهم ثلاثة مخترقين كوريين شماليين بشأن هجمات العملات المشفرة وطلب الفدية "واناكراي"

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 12:49 صباحاً - أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء عن توجيه اتهامات لثلاثة عملاء كوريين شماليين.

وفي هذا الإعلان، أدان مساعد المدعي العام "جون سي ديمرز" برنامج كوريا الشمالية، وأشهر فروعها مجموعة لازاروس. حيث قال ديمرز:

"إن عملاء كوريا الشمالية، الذين يستخدمون لوحات المفاتيح بدلًا من البنادق، ويسرقون المحافظ الرقمية للعملات المشفرة بدلًا من أكياس النقود، هم لصوص البنوك الرائدون في العالم".

مع وجود دولة معزولة إلى حد كبير عن الاقتصاد الدولي، كان برنامج القرصنة في كوريا الشمالية مصدرًا مهمًا للإيرادات. وقد ربط الكثيرون دخل الاختراق من مصادر مثل البرمجيات الخبيثة واناكراي وبورصة العملات المشفرة كوين تشك مع برنامج الأسلحة النووية. وأوضح ديمرز:

"لقد اتبع التهديد الإلكتروني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الأموال ووجه أنظارها المتعلقة بتوليد الإيرادات إلى أحدث جوانب التمويل الدولي، بما في ذلك من خلال سرقة العملات المشفرة من البورصات والمؤسسات المالية الأخرى"

كان برنامج القرصنة في كوريا الشمالية موضوع تدقيق مكثف، سواء من الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي. ونظرًا لعدم وجود وصول واسع النطاق إلى الإنترنت في البلاد، يشير الكثيرون إلى دور الصين في تدريب المخترقين الكوريين الشماليين. وفي الواقع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين صينيتين تابعتين لمجموعة لازاروس في مارس.