مايكروستراتيجي تجمع ٦٠٠ مليون دولار…. لا، ٩٠٠ مليون دولار لشراء المزيد من بيتكوين

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 12:49 صباحاً - بعد إعلان يوم الثلاثاء عن أن مايكروستراتيجي ستخطط لشراء ٦٠٠ مليون دولار من بيتكوين من خلال بيع أوراق نقدية قابلة للتحويل، رفعت شركة ذكاء الأعمال الرهان بمقدار ٣٠٠ مليون دولار أخرى.

حيث قالت مايكروستراتيجي اليوم إنها ستبيع ٩٠٠ مليون دولار في شكل سندات قابلة للتحويل تستحق في عام ٢٠٢٧ في عرض خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين. ووفقًا لتقديرات الشركة، فإن عائدات البيع ستبلغ حوالي ٨٧٩ مليون دولار. ومع ذلك، أضاف أنه يمكن أن يصل إلى مليار دولار "إذا قام المشترون الأوليون بكامل اختيارهم شراء سندات إضافية".

حيث قالت شركة استخبارات الأعمال إنها تتوقع إغلاق العرض يوم الجمعة، وفي ذلك الوقت ستحصل على عملات بيتكوين إضافية. مع وصول سعر بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من ٥١٠٠٠ دولار اليوم، يمكن أن يكون لدى مايكروستراتيجي قريبًا ١٩٠٠٠ عملة بيتكوين إضافية في خزائنها.

تضاعف الاستثمار الأولي لشركة مايكروستراتيجي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار في بيتكوين في أغسطس الماضي، نظرًا للارتفاع الأخير لأصل العملة المشفرة. وقد قامت شركة استخبارات الأعمال منذ ذلك الحين بشراء ١٦٧٩٦ عملة بيتكوين مقابل ١٧٥ مليون دولار في سبتمبر، ثم ٢٩٦٤٦ بيتكوين مقابل ٦٥٠ مليون دولار من خلال إصدار السندات في ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، اشترت الشركة ٣١٤ بيتكوين مقابل ١٠ ملايين دولار في أواخر يناير، و٢٩٥ بيتكوين مقابل ١٠ ملايين دولار في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

إذا تمت عملية الشراء وفقًا للخطة، فستحتفظ شركة استخبارات الأعمال بأكثر من ٣,٥ مليارات دولار من أصل العملة المشفرة في احتياطياتها، أو ما يقرب من ٩٠٠٠٠ بيتكوين. وهذا يعني أن الشركة ستسيطر على ٠,٤٨٪ من المعروض المتداول من بيتكوين.