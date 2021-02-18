بلوكتشين دوت كوم تجمع ١٢٠ مليون دولار في جولة تمويل لتنمية الأعمال المؤسسية

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 12:49 صباحاً - انضم إلى الجولة العديد من صناديق الاستثمار الكبيرة البارزة، بما في ذلك مور ستراتيجيك فنتشرز وأكسس فنتشرز وروفيدا أدفيزرس ولايت سبيد فنتشر بارتنرز وشركة جي في الاستمارية التابعة لغوغل وليك ستار وإلدريدج وكايل باس من هايمان كابيتال وآخرون.

سيتم استخدام التمويل لدعم أعمال الأسواق المؤسسية المتنامية لبلوكتشين دوت كوم. حيث قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع مجموعتها وبدأت في تقديم خدمات حفظ العملات المشفرة وتنفيذ التجارة والإقراض المصممة للمستثمرين المؤسسيين. كان العمل الرئيسي لبلوكتشين دوت كوم عبارة عن محفظة متعددة العملات المشفرة، والتي عالجت ٢٨٪ من جميع معاملات بيتكوين (BTC)، كما تقول الشركة. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الشركة خدمة تبادل وإقراض عملات مشفرة ناجحة.

إن أعمالها المؤسسية "تنمو باطراد" وأصبحت كبيرة بما يكفي لتغطية نفقات أعمال الشركة بالكامل ثم بعض النفقات الأخرى، على الرغم من أن محفظة العملات الرقمية تظل منتجها الأساسي.

ووفقًا لما ذكره بيتر سميث، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين دوت كوم، فإن الاستثمار من صناديق التمويل التقليدية الرئيسية يوضح تحول النظرة نحو العملات المشفرة. حيث كتب في سلسلة تغريدات على تويتر: "يمكن للتحولات النموذجية مثل العملات المشفرة أن تبدو للعالم كما لو أنها حدثت بين عشية وضحاها"، "ولكن بالنسبة لأولئك منا الذين يعملون يومًا بعد يوم لبناء التكنولوجيا والابتكار في العملات المشفرة، فقد كان هذا التحول قادمًا منذ وقتٍ طويل."

وفقًا لبيانات كرنش بيز، جمعت الشركة ما مجموعه ٧٠ مليون دولار من التمويل في الجولات السابقة من السلسلة A وB، مع حدوث الأخيرة في عام ٢٠١٧. يمثل استثمار ١٢٠ مليون دولار اليوم زيادة كبيرة عن جولات الاستثمار السابقة، على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن تقييمه الضمني.

وقد أعلنت محفظة العملات المشفرة ومزود البيانات الشهير بلوكتشين دوت كوم يوم الأربعاء أنها جمعت جولة تمويل بقيمة ١٢٠ مليون دولار تلي جولتها السابقة من السلسلة B مقابل ٤٠ مليون دولار.