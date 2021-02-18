البنك الصيني يختبر محفظة الأجهزة البيومترية لمدفوعات اليوان الرقمية

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 12:49 صباحاً - لا يزال اختبار اليوان الرقمي الصيني على نطاق واسع عبر عدة مدن يسير بخطى حثيثة مع بعض المؤسسات المالية التي تقود تطوير محافظ الأجهزة للعملة الرقمية للبنك المركزي.

ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا، أنشأ بنك التوفير البريدي الصيني محفظة أجهزة بيومترية للمشروع.

وتتيح محفظة الأجهزة البيومترية سهولة التحقق من الهوية للمستخدمين عبر مستشعرات بصمات الأصابع على البطاقة.

كما يمكن أيضًا للمستهلكين المشاركين في تجارب العملة الرقمية للبنك المركزي في بكين استخدام البطاقة للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وفي الواقع، قال بنك التوفير البريدي الصيني إن محفظة الأجهزة، التي لا تزال في مرحلة الاختبار، تم تصميمها لتوفير وصول أسهل إلى العملة الرقمية للبنك المركزي وخدمات الرعاية الصحية لكبار السن دون الحاجة إلى استخدام الهواتف الذكية، مضيفًا:

"باستخدام هذه البطاقة، يكون الدخول إلى الأماكن العامة والخروج منها أكثر ملاءمة، ويمكنك الدفع بلمسة واحدة فقط. وهي مناسبة بشكل خاص لكبار السن الذين يجدون صعوبة في استخدام الهواتف الذكية".

كانت البنوك والمؤسسات المالية الصينية في قلب التطورات المرتبطة بالعملة الرقمية للبنوك المركزية. وبغض النظر عن إنشاء محافظ الأجهزة، أطلق البنك الزراعي الصيني أيضًا برنامجًا تجريبيًا لأجهزة الصراف الآلي يسمح للمواطنين بتحويل الأموال النقدية إلى اليوان الرقمي.

كذلك استخدمت العديد من السلطات البلدية أيضًا عمليات الإنزال الجوي واليانصيب كوسيلة للتمهيد للاعتماد المبكر للدفع الإلكتروني للعملة الرقمية.