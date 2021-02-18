جزر البهاما تحصل على بطاقة لعملتها الرقمية الوطنية

تام شمس - الخميس 18 فبراير 2021 12:49 صباحاً - تتجه جزر البهاما إلى جعل عملتها الرقمية الوطنية أسهل في الوصول من خلال إطلاق بطاقة مسبقة الدفع من أجل "ساند دولار".

أبرم البنك المركزي لجزر الباهاما شراكة مع شركة ماستركارد العملاقة للدفع العالمية وبدء الدفع المحلي آيلاند باي لإنشاء بطاقة تدعم العملة الرقمية للبنك المركزي "ساند دولار".

ووفقًا لإعلان يوم الأربعاء، تعمل البطاقة بموجب برنامج جديد من ماستركارد و آيلاند باي، مما يسمح للمستخدمين بتحويل العملة الرقمية إلى دولارات جزر الباهاما التقليدية ودفع ثمن السلع والخدمات. وقد صرحت الشركات إن البطاقة الجديدة سيتم قبولها للمدفوعات عبر منطقة البحر الكاريبي والمواقع الأخرى التي تدعم ماستركارد.

يعتمد الحل الجديد على تقنية آيلاند باي، وهي شركة دفع رقمية ناشئة تعمل بشكل أساسي في منطقة البحر الكاريبي. تحمل الشركة ترخيصًا من البنك المركزي لجزر الباهاما للعمل كمزود خدمة دفع ومؤسسة مالية إلكترونية.

حيث قال متحدث باسم آيلاند باي: "إن آيلاند باي هي جهة إصدار بطاقة ماستركارد لساند دولار. وقد تم دمج البطاقة في محفظة الهاتف المحمول الخاصة بنا حتى يتمكن العملاء من الاطلاع على معلومات الرصيد والمعاملات الخاصة بهم، وتمكين/ تعطيل البطاقة والتحقق من رقم التعريف الشخصي الخاص بهم". وأوضح الممثل أيضًا أن البطاقة الآن في مرحلة تجريبية خاصة، بينما من المقرر الإطلاق الكامل في مارس ٢٠٢١. وبمجرد إطلاقها، سيتم ربط البطاقة بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل غوغل باي وسامسونغ باي.