شراء البيتكوين والعملات المشفرة ببطاقة بنكية عبر Binance

كلنا نتفق أن شراء عملات البيتكوين و العملات المشفرة الأخرى باستخدام بطاقة الائتمان، ببطاقة بنكية أو بطاقة فيزا أو ماستر كارد أو نوع أخر من البطاقات أمر محير، و أحينا صعب، لكن هذا فقط لأنك متردد و لا تعرف كيف يتم ذلك، و لكن هذا الموضوع ستجد فيه شرح كامل لشراء العملة المشفرة ببطاقتك البنكية عبر منصة Binance، و هي المنصة العالمية لتداول، شراء و بيع العملات المشفرة عبر العديد من الطرق.

غير أن هذه الشروط مهمة يجب أن تتوفر عليها في حسابك البنكي والخدمة المصرفية التي تقدم لك البطاقة سواء كانت ماستر كارد او فيزا :

يجب أن تكون البطاقة دولية، يعني يسمح بالشراء بها واستخدامها خارج بلدك، و هذا الموضوع يمكن ان تسأل عنه البنك المصدر للبطاقة.

أيضا قد تكون البطاقة دولية، ولكن البنك المصدر لتلك البطاقة، قد منع التحويل أو أي عملية دولية من أجل حمايتك، و هنا يجب طلب البنك من أجل فتح البطاقة للشراء عبر الإنترنت، ويمكن أن تطلب منها أن تقوم بتحديد المبلغ الذي تريد استخدامه في العمليات الشرائية الدولية.

تأكد ان بطاقتك فيها المال الكافي مقابل العملة الأجنبية التي ستشري بها العملة المشفرة.

أغلب البنوك الآن لديها تطبيقها الخاص، لتحكم في حسابك البنكي و بطاقاتك المصرفيةز. في التطبيق ستجد التحكم الكامل في كيفية التعامل مع الإنفاقات الدولية، و السماح بالتحولات البنكية و الشراء عبر البطاقات البنكية الخاصة بك.

لمن لا يعرف ما الذي سيشتريه : البيتكوين Bitcoin

Bitcoin هو شكل رقمي من النقود يتم تشغيله على شبكة موزعة من أجهزة الكمبيوتر. أول عملة مشفرة ظهرت إلى الوجود ، تم تصور Bitcoin في وثيقة تسمى الورقة البيضاء نُشرت في عام 2008 من قبل شخص يستخدم الاسم المستعار Satoshi Nakamoto. بعد أكثر من عقد من إنشائها في 3 يناير 2009 ، أصبحت Bitcoin حاليًا العملة المشفرة الأكثر شهرة واستخدامًا.

المزيد عن البيتكوين في الموضوع التالي : ما هو البتكوين Bitcoin بعبارات بسيطة و مفهومة

و ما هي العملة المشفرة التي ستشتري غير البيتكوين ؟

العملة المشفرة غير البيتكوين تأسست على بروتوكول البيتكوين، الذي سيمى البلوكشين، هذه الأخيرة هي من جعلت العملة الممشفرة أكثر شعبية و اكثر أمانا، من حيث التحولات من النظير للنظير بجدون تدخل وسيط بين المستقبل و المرسل للتحولات، من أشهر العملات المشفرة غير البيتكوين الإيثريوم Ethereum و عملة Binance.

المزيد عن العملات المشفرة عبر الموضوع التالي : ما هي العملة الرقمية المشفرة Cryptocurrency و كيف تعمل

شراء البيتكوين او أي عملة مشفرة ببطاقة بنكية

كيف شراء بيتكوين عبر Binance، كيفية شراء البيتكوين و العملات المشفرة Cryptocurrency ببطاقتك المصرفية كيف ما كان نوعها ماستر كارد MasterCard أو فيزا Visa، هو ما سنشرحه بالتفصيل في هذا الموضوع، الطريقة جد مبسطة و ما عليكم الا اتباع الخطوات الموضحة.

اولا يجب ان تنشئ حساب على بينانس Binance عبر التالي BINANCE، و ستنتقل الى صفحة التسجيل في منصة Binance مباشرة.

في حالة أحسست أن عملية التسجيل ستربكك، ما رأيك في أن تتابع الشرح التالي : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك ثم قم باختيار كلمة مرور قوية، و اترك كل شيئ كما هو و انتقل عبر.

سيتم إرسال بريد إلكتروني مع رابط التأكيد، الى بريدك الالكتروني.

يمكنك تفعيل أمان إضافي على حسابك عن طريق تنشيط ما يسمى 2FA التأمين الثنائي. يمكنك تنشيط 2FA على Binance باستخدام Google Authenticator اواستخدام كود يتم اسقباله عبر رسالة نصية لرقم هاتفك. لكن يجب عليك تتقيف نفسك اولا عن هذه الخاصية لكي لا تقع في مشكل عدم القدرة على الدخول الى حسابك ان ضاع منك الهاتف! لذلك لا انصحك باستخدام 2FA حتى تعرف ماهو وكيفية التصرف لاستعادة الحسابات في حالة ما تمت سرقة الهاتف او اتلافه.

اما ان كنت تعرف كيف تتصرف مع طرق الحماية عبر التأمين الثنائي فهي خاصية متاحة على المنصة من اجل تعزيز امان حسابك.

إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك في الوقت الحالي ، يمكنك النقر فوق “تخطي الآن Skip for now ” وتفعيله لاحقًا.

الخطوة الثانية، هو ان تقرر بأي طريقة تريد شراء العملات المشفرة.

بعد تسجيل الدخول، يمكنك إيداع بواسطة البطاقة البنكية او Bitcoin أو أي عملة مشفرة أخرى في حساب Binance الخاص بك.

للقيام بذلك ، انقر فوق “Wallet” في الجزء العلوي من الصفحة ، واختر “Exchange Wallet”.

سيكون من الضروري النقر على زر Deposit على يمين العملة المعنية.

يمكنك البحث بعملتك مباشرة في القائمة أو استخدام أداة البحث الموجودة في أعلى اليسار.

لديك خيارين لشراء العملة المشفرة التي تريد، اما عن طريق شخص تشتري منه عملة مباشرة او قم بشرائها ببطاقتك المصرفية MasterCard او Visa عبر الخيار :

الشراء المباشر من صديق او جهة خارجية ، قم بنسخ محفظتك و ارسلها للجهة.

للشراء ببطاقتك فيزا او ماستر كارد عبر الظغط على شعارات الشركة، و اتبع التالي.

ستجد جهات خارجية تابعة تحت تأمين Bianace لشراء البيتكوين … ب MasterCard او Visa. قم بادخال القيمة الذي تريد شرائها و اتبع باقي الخطوات، العملة التي اردت شرائها ستكون في مجفظتك في اقل من 30 دقيقة.

هذا كل شيئ عن شراء بيتكوين عبر Binance ب MasterCard او Visa ، الاتي سنتجدث عن تداول بيتكوين و تبادل العملات المشفرة على Binance.

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