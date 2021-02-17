استطلاعٌ يجد أن ٥٪ من المديرين الماليين للشركات يخططون لشراء بيتكوين في عام ٢٠٢١

تام شمس - الأربعاء 17 فبراير 2021 08:42 صباحاً - وجدت دراسة على نطاق صغير للمديرين التنفيذيين الماليين أن ٥٪ من الشركات تنوي الاستثمار في بيتكوين (BTC) كأصل للشركات هذا العام، مع تصريح ١١٪ آخرون أنهم قد يقومون بذلك بحلول عام ٢٠٢٤.

يأتي الاستطلاع الذي أجرته شركة غارتنر على خلفية الأخبار التي تفيد بأن تسلا استثمرت ٨٪، أو ١,٥ مليار دولار من احتياطيها النقدي، في بيتكوين. وقد أعلنت شركة مايكروستراتيجي، التي استثمرت أيضًا مبالغ كبيرة في التوكن، عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة ٦٠٠ مليون دولار يوم الثلاثاء بقصد استخدام العائدات للحصول على عملات بيتكوين إضافية.

أظهر المجيبون البالغ عددهم ٧٧، بما في ذلك ٥٠ مديرًا ماليًا من بين المديرين التنفيذيين الآخرين، وجهات نظر متباينة للغاية بناءً على الصناعة التي تعمل فيها الشركة، حيث أظهر قطاع التكنولوجيا جاذبية أكبر تجاه بيتكوين حيث توقع ٥٠٪ من المشاركين من هذه الصناعة الاحتفاظ بالعملة المشفرة في المستقبل، مع عدم وجود فرق بناء على حجم المنظمة.

على الرغم من أن غالبية الذين شملهم الاستطلاع (٨٤٪) ذكروا أن مخاوفهم الرئيسية بشأن الاستثمار تدور حول المخاطر المالية التي تأتي من التقلبات العالية لبيتكوين، يبدو أيضًا أن الكثيرين يتبنون نهج الانتظار والترقب الذي يتطور.

حيث ذكر أكثر من ٧٠٪ أن أحد أهم الأشياء التي يريدون معرفتها هو ما يفعله الآخرون مع بيتكوين. ويريد نفس العدد تقريبًا سماع المزيد من الهيئات التنظيمية حول هذه المسألة لمساعدتهم في فهم المخاطر الكامنة في الاحتفاظ بالأصل الرقمي.

حيث أشار ألكسندر بانت، رئيس الأبحاث في شركة غارتنر، إلى أن "قادة المجال المالي المكلفين بضمان الاستقرار المالي لا يميلون إلى تحقيق قفزات مضاربة في منطقة غير معروفة"، مضيفًا:

"من المهم أن نتذكر أن هذه ظاهرة وليدة في الجدول الزمني الطويل لأصول الشركات. والقادة الماليون المكلفون بضمان الاستقرار المالي لا يميلون إلى تحقيق قفزات مضاربة في منطقة غير معروفة".

تضمنت المخاوف الأخرى التي تم التعبير عنها تجنب مخاطر مجلس الإدارة (٣٩٪)، والتبني البطيء كشكل مقبول للدفع أو التبادل (٣٨٪)، ونقص الفهم (٣٠٪)، والمخاطر الإلكترونية (٢٥٪)، والمعالجة المحاسبية المعقدة (١٨٪) .

وفي حين أنه من الصعب استخلاص نتائج ذات دلالة إحصائية من مثل هذا الحجم الصغير للعينة، فمن الجدير بالذكر كيف ستؤثر زيادة استثمارات الشركات على بيتكوين. في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، احتفظت الشركات خارج القطاعات المالية والمرافق في إس وبي غلوبال بحوالي ٢ تريليون دولار من الاحتياطيات النقدية. ويمثل هذا حاليًا أكثر من ضعف القيمة السوقية الحالية لبيتكوين، وعلى هذا النحو، هناك الكثير من الأموال المتاحة للتدفق إلى بيتكوين.

يمكن أن يمتلك قطاع التكنولوجيا وحده ما لا يقل عن ٦٤٠ مليار دولار للاستثمار - على الرغم من أن معظم الشركات حتى الآن لم تخصص سوى نسبة مئوية صغيرة لبيتكوين.

وقد اقترحت شركة الاستثمار أرك إنفست في وقتٍ سابق من هذا الشهر أنه إذا "خصصت جميع شركات إس وبي ٥٠٠ نسبة ١٪ من أموالها النقدية" لبيتكوين، فإن سعر الأصل الرقمي سيرتفع بنحو ٤٠ ألف دولار، مما يدفع بالسعر إلى ما يقرب من ٩٠ ألف دولار.

وإذا ارتفعت استثمارات الشركات إلى ١٠٪ من الاحتياطيات النقدية، فإن أرك تدعي أن بيتكوين ستزيد بمقدار ٤٠٠ ألف دولار.

تمثل الدراسة زيادة كبيرة في الوعي من استطلاع غارتنر لعام ٢٠١٨ حيث كان ٦٦٪ فقط من المديرين في مجال تكنولوجيا المعلومات يعرفون تقنية بلوكتشين.