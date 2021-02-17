إيفولف تفوز بثاني صندوق بيتكوين متداول في البورصة الكندية بعد الحصول على موافقة الهيئة التنظيمية في أونتاريو

تام شمس - الأربعاء 17 فبراير 2021 08:42 صباحاً - حصل ثاني صندوق متداول في البورصة لبيتكوين في أمريكا الشمالية على الموافقة التنظيمية يوم الثلاثاء، مما يوفر نقطة دخول محتملة أخرى للمستثمرين المؤسسيين للوصول إلى الأصول الرقمية.

بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تقديم نشرة أولية لمؤشر صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، أعلنت إيفولف فندز غروب إنك يوم الثلاثاء أن صندوقها قد تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC).

ويمتلك الصندوق المتداول في البورصة الآن رمزين للمؤشر: EBIT للوحدات الكندية وEBIT.U للوحدات المقومة بدولار الولايات المتحدة. ويُقال إن العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة يوفر "تعرضًا غير محمي لحركة الأسعار اليومية" لبيتكوين بالدولار الكندي، بينما يوفر EBIT.U التعرض لتحركات الأسعار اليومية بالدولار الأمريكي.

والجدير بالذكر أن الصندوق سيتتبع بيانات الأسعار باستخدام سعر بيتكوين المرجعي الخاص بسي إف بنشماركس، والذي يجمع البيانات من عدة أسواق لزوج بيتكوين مقابل الدولار في مؤشر مرجعي واحد في اليوم.

تحدد نشرة الإصدار المحدثة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو على فريدا الهدف الاستثماري للصندوق:

"الهدف الاستثماري لإيفولف فند هو تزويد مالكي الوحدات بالتعرض لتحركات الأسعار اليومية لسعر بيتكوين بالدولار الأمريكي مع مواجهة الحد الأدنى من خطأ التتبع من خلال الاستفادة من مزايا عمليات الإنشاء والاسترداد."

ولتحقيق هذا الهدف، سوف يستثمر صندوق إيفولف في ممتلكات طويلة الأجل من عملات بيتكوين المشتراة من خلال جيميني نوستار إل إل سي ومنصات أخرى.

تم تقديم نشرة الإصدار بموجب نظام جوازات السفر، والذي يسمح بالوصول إلى الصندوق في جميع مقاطعات كندا العشر والأقاليم الثلاثة.

وقد أخبر سوي تشونغ، الرئيس التنفيذي لشركة سي إف بنشماركس، كوينتيليغراف أن الصندوق المتداول في البورصة لإيفولف قد "طور سابقة حقيقية - حيث يمنح المستثمرين منتجًا سهل الفهم متاحًا من خلال الوسطاء والمستشارين الحاليين الذين يمنحون ملكية بيتكوين."

وتابع تشونغ:

"باستخدام معدل بيتكوين المرجعي المنظم من سي إف بنشماركس، فإن الصندوق المتداول في البورصة يتعقب قيمة بيتكوين ولأن هيكله يسمح بإنشاء واسترداد أسهم الصندوق المتداول في البورصة يوميًا، ولا يضطر المستثمرون إلى دفع أقساط مرتفعة في السوق الثانوية."

صندوق إيفولف هو ثاني صندوق صندوق بيتكوين متداول في البورصة يتم اعتماده من قبل منظمي الأوراق المالية الكنديين هذا الشهر. حيث حصل صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من بربوس بيتكوين على الموافقة الأسبوع الماضي، ليصبح أول صندوق متداول في البورصة في أمريكا الشمالية يتم تسويته فعليًا.