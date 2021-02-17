أسعار كوزموس ترتفع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق مع اقتراب ترقية "ستارغيت"

تام شمس - الأربعاء 17 فبراير 2021 02:42 صباحاً - ارتفع سعر ATOM الخاص بشركة كوزموس بنسبة ٢٤٠٪ منذ بداية شهر فبراير مع تزايد الإثارة بشأن اقتراب ترقية ستار غيت يوم ١٨ فبراير والتي ستساعد في توصيل جميع السلاسل القائمة على كوزموس معًا باستخدام اتصال متعدد شبكات بلوكتشين (IBC).

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن ATOM كان يتم تداوله بسعر ٧,٨٣ دولارات يوم ١ فبراير قبل سلسلة من الإعلانات الإيجابية، بما في ذلك القدرة على المشاركة في ATOM على باينانس، مما ساعد على رفع سعر التوكن إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٢٦,٦٨ دولارًا يوم ١٦ فبراير.

مخطط زوج ATOM مقابل USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

لقد كانت ستار غيت ترقية منتظرة لمجتمع كوزموس، حيث أن إدخال الاتصال متعدد شبكات بلوكتشين سيمكن من تبادل معاملات القيمة والبيانات عبر السلاسل المتوافقة.

سلاسل بلوكتشين القائمة على كوزموس معزولة حاليًا وغير قادرة على التواصل أو التفاعل بطريقة آمنة. ومن المتوقع أن تساعد تقنية الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين في تجميع السلاسل المنفصلة معًا في النظام البيئي لشبكة كوزموس الجديدة.

الميزات الأخرى المضمنة في الترقية هي ترحيل بروتو باف، مما يساعد على تسريع تطوير الواجهة الأمامية وتحسين أداء بلوكتشين العام ومزامنة الحالة، مما يساعد العقد الجديدة على مزامنة أسرع ٢٠٠ مرة والمشاركة في الإجماع في دقائق فقط بدلًا من أيام.

مستوى التفاؤل ينمو بعد الإصدار المتأخر لترقية ستار غيت

تزايدت الحماسة بشأن إصدار ستار غيت منذ شهور بينما كان سعر ATOM ثابتًا. وقد بدأت حركة السعر في الانتعاش يوم ١٥ يناير عندما تم الإعلان أن إطلاق ستار غيت، والذي كان من المقرر أصلًا يوم ٢٨ يناير، سيتم تأجيله حتى ١٨ فبراير.

ولكن في غضون الأيام القليلة الماضية، بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف للمحترفين في الكشف عن توقعات صعودية لتوكن ATOM، قبل ارتفاع الأسعار الأخير.

تعتبر نتيجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

نتيجة فورتيكس™ من أسواق كوينتيليغراف للمحترفين (باللون الأخضر) مقابل سعر ATOM

كما هو موضح في المخطط أعلاه، بدأت نتيجة فورتيكس™ في الارتفاع من أدنى مستوى لها عند ٥٥ يوم ١١ فبراير إلى أعلى درجة عند ٨٢ يوم ١٤ فبراير. وخلال ذل نتيجة فورتيكس™ من أسواق كوينتيليغراف للمحترفين (باللون الأخضر) مقابل سعر ATOM نتيجة فورتيكس™ من أسواق كوينتيليغراف للمحترفين (باللون الأخضر) مقابل سعر ATOMك الوقت، كان سعر ATOM يتم تداوله جانبيًا وشهد انخفاضًا قصيرًا، تمامًا مثلما كانت نتيجة فورتيكس™ في ذروتها. ومع ذلك، لم يدم هذا الانخفاض طويلًا، وسرعان ما بدأ السعر في الارتفاع بنسبة ٨٠٪ إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند ٢٦,٦٨ دولارًا يوم ١٦ فبراير.

يمثل إطلاق ترقية ستار غيت معلمًا هامًا في خارطة طريق تطوير كوزموس. ولكن من المتوقع أيضًا أن يتبع تكامل الاتصال متعدد سلاسل بلوكتشين مشاريع منفصلة قائمة على تندرمينت مثل باند بروتوكول وكافا للانضمام إلى شبكة كوزموس لزيادة قابلية التشغيل البيني لشبكات بلوكتشين.