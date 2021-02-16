المدارس المستقلة في كاليفورنيا تستخدم نظام بلوكتشين لمحاربة كوفيد-١٩

تام شمس - الثلاثاء 16 فبراير 2021 05:43 مساءً - أثارت التطبيقات والتدابير الجديدة التي تنفذها سلطات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم خلال جائحة كوفيد-١٩ جدلًا حول كيفية موازنة المراقبة البيولوجية مع حق الأفراد في خصوصية معلوماتهم الشخصية.

ففي ولاية كاليفورنيا، اختارت منظمة كولابوريتيف تشارتر سرفيسز، التي تقدم خدمات الدعم الإداري للمدارس العامة المستقلة، طرح نظام إدارة الجائحة الذي يعطي الأولوية لخصوصية بيانات المستخدمين. تم تطوير حل بلوكتشين الذي يُطلق عليه اسم "تيم.كير نتورك، "بواسطة شركة الرعاية الصحية الناشئة سولف.كير ويعمل كتطبيق للهاتف المحمول.

تقول سولف.كير إن الحل سيساعد المدارس على تتبع التعرض المحتمل لكوفيد-١٩ في مجتمعهم ومن المفترض أن يساعدهم في إدارة العودة إلى التعليم الشخصي بطريقة أكثر تحكمًا وحذرًا. كما أشار براديب جويل، الرئيس التنفيذي لشركة سولف.كير، إلى أن المشرعين في كاليفورنيا قد أدركوا بشكل متزايد أهمية حقوق خصوصية البيانات وأنشأوا إطارًا تشريعيًا للمساعدة في حماية سكانهم:

"في السنوات الأخيرة، أظهر سكان كاليفورنيا التزامهم بحماية حقوق الخصوصية للمواطنين من خلال تقديم مجموعة مرحب بها من السياسات الجديدة في الولاية مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) وقانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (CPRA) الذي تم تمريره مؤخرًا). الآن، في أول تطبيق لتكنولوجيا بلوكتشين في بيئة مدرسية يومية، يمكن للمدارس المستقلة في كاليفورنيا إنشاء مساحة أكثر أمانًا للطلاب والموظفين مع ضمان معالجة مخاوف خصوصية البيانات".

وحسبما ورد سابقًا، تم تنفيذ مجموعة من حلول بلوكتشين لمعالجة مشاكل مثل تتبع التعرض لكوفيد-١٩ وإدارة اللقاحات وتصور البيانات المتعلقة بالفيروسات في جميع أنحاء العالم، من قبل كيانات تشمل جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة الوطنية والخدمة الصحية والحكومة البرازيلية.