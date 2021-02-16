بيسون تريلز تطلق غلوبال بلوكتشين سينك لتعزيز عمليات العُقَد وتقليل أوقات التأخر

تام شمس - الثلاثاء 16 فبراير 2021 05:43 مساءً - أطلقت بيسون تريلز، وهي شركة رائدة في مجال البنية التحتية لبلوكتشين، بروتوكولًا جديدًا يسمح للعملاء بتوسيع نطاق عمليات العقد الخاصة بهم دون فترات التأخير التي تصاحب هذه الوظائف عادةً.

واعتبارًا من يوم الثلاثاء، ستسمح غلوبال بلوكتشين سينك أو GBS لعملاء بيسون تريلز بمعالجة فترات التأخير المرتبطة بإطلاق عملية عقدة جديدة. وقد زعمت الشركة أن هذا سيقلل بشكل كبير من مخاطر التوقف، ويخفض العقوبات والتكاليف بينما يعزز في نفس الوقت النطاق والمشاركة المثلى.

حيث أوضح جو لالوز، الرئيس التنفيذي لشركة بيسون تريلز، المشكلة قائلًا:

"تتمثل إحدى نقاط الألم الكبيرة عند إطلاق عقد جديدة في الوقت الذي يستغرقه هؤلاء في اللحاق ببقية الشبكة قبل أن يتمكنوا من البدء في أداء عمل مفيد. ويجب أن تتم مزامنة العقد التي تم إطلاقها حديثًا من كتلة التكوين، والتي قد تستغرق ساعات إلى شهور لتتم مزامنتها بالكامل."

وأوضح أن تم تصميم غلوبال بلوكتشين سينك "للسماح للعملاء بتوسيع بنيتهم ​​التحتية ديناميكيًا استجابةً للطلب، مع تقليل التكاليف التشغيلية".

تدعم الخدمة الجديدة العديد من بروتوكولات بلوكتشين الرائدة، بما في ذلك بولكادوت وكوساما وإيثريوم وكوزموس وإيوس. بالنسبة لمنصات مثل بولكادوت، تسمح غلوبال بلوكتشين سينك للمدققين الجدد بالتشغيل في أقل من ٢٠ دقيقة مقابل ٣٠ ساعة أو أكثر التي تستغرقها عادةً.

وبالإضافة إلى البروتوكولات العشرين التي يدعمها حاليًا، ستضيف بيسون تريلز قريبًا أفالانشي وكاردانو وكريبتو دوت كوم وفايلكوين كشركاء.