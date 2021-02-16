شركة ترخيص في دبي تتبنى مدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 16 فبراير 2021 05:43 مساءً - وفقًا لتقرير صادر عن عرب نيوز يوم الثلاثاء، يمكن لعملاء شركة الترخيص "كيكلاب" المملوكة لحكومة دبي دفع رسوم التأشيرة والتراخيص التجارية عبر العملات المشفرة.

وخيارات الدفع المشفرة المدعومة هي بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وتيثر (USDT).

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة كيكلاب "صور الحق" إن القرار يتماشى مع الجاذبية المتزايدة لدفع العملات المشفرة في مجال التكنولوجيا المالية، مضيفًا:

"لقد كانت حقًا مسألة وقت قبل أن نتعرف على بيتكوين وإيثريوم وتيثر. فالعملات المشفرة هي طريقة الدفع في المستقبل".

يعد اعتماد خيارات الدفع بالعملات المشفرة ضمن خطة كيكلاب لتوسيع إعداد أعمالها الافتراضية وعبر الإنترنت. في عام ٢٠٢٠، وسط جائحة فيروس كورونا، بدأت شركة الترخيص في تقديم التسجيل عن بُعد للعملاء.

وكانت الشركة أيضًا واحدة من أوائل المستفيدين من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل حيث وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع إن واي كوين غروب.

وفقًا للحق، في حين أن كيكلاب هي أول كيان حكومي في الإمارات العربية المتحدة يقبل مدفوعات العملات المشفرة، ستحذو الكيانات الأخرى حذوها قريبًا. وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة كيكلاب، تشهد تقنية العملات المشفرة وبلوكتشين اعتمادًا كبيرًا ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة ولكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

فحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، تعمل سلطة دبي للخدمات المالية على لوائح العملات المشفرة كجزء من خطط أعمالها لعام ٢٠٢١. وفي الواقع، أدت سياسات دبي الصديقة للعملات المشفرة إلى افتتاح ريبل مكتبًا إقليميًا في المدينة وسط محادثات حول الخروج من الولايات المتحدة.

لقد انتشر اعتماد بلوكتشين في الإمارات العربية المتحدة إلى القطاع الزراعي باستخدام التكنولوجيا الجديدة لإنشاء منصة إدارة سلسلة التوريد للحصول على المنتجات مباشرة من المزارعين في الهند.

تعمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضًا على دراسة بحثية مشتركة للبنك المركزي حول العملة الرقمية يطلق عليها اسم "مشروع عابر".

وقد شهد تبني العملات المشفرة وبلوكتشين في الإمارات العربية المتحدة علامة بارزة أخرى حيث تقبل شركة الترخيص المملوكة للدولة كيكلاب الآن مدفوعات العملات المشفرة مقابل خدماتها.