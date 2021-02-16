بيتكوين تصل إلى ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي وهو مستوى تاريخي جديد للسعر

تام شمس - الثلاثاء 16 فبراير 2021 05:43 مساءً - ارتفعت بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم ١٦ فبراير بعد أسبوع من الأخبار الصعودية بما في ذلك قبول تسلا لعملة بيتكوين وتخطيط مايكروستراتيجي لشراء بيتكوين بقيمة ٦٠٠ مليون دولار أخرى.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

سعر بيتكوين يكسر الرقم القياسي التاريخي

أظهرت بيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار ارتفع بأكثر من ٥٪ في ساعات يوم الثلاثاء بعد أن أكد بنك نيويورك ميلون أنه سيخزن العملات المشفرة لعملاء إدارة الأصول وانتشرت الشائعات أيضًا حول مورغان ستانلي.

وضعت هذه الخطوة بيتكوين في مسارها لتصل إلى علامة ٥٠٠٠٠ دولار ذات الأهمية النفسية مرة أخرى بعد عدة أيام من الحركة الجانبية مع ظهور صراع بين الحيتان.

وقد سيطر المضاربون على الصعود في البداية على بيتكوين بعد شراء بيتكوين بقيمة ١,٥ مليار دولار من تسلا والذي تم الكشف عنه في ٨ فبراير. وفي الوقت نفسه، كان البنك المركزي الأوروبي من بين الرافضين الذين ادعوا أن البنوك المركزية ككل لن تتفاعل مع بيتكوين في المستقبل.

المزيد من الصداع للمضاربين على الهبوط

أشار المحللون في منصة المشتقات ديربيت في أحد التحديثات إلى أن أخبار بنك نيويرك ميلون تمكنت بالفعل من إعادة تشكيل وجهات نظر المستثمرين.

وقالوا: "بينما تراجعت بيتكوين بنسبة ١٠٪ من علة مستوى قياسي، فإن الحجم الضمني لشهر فبراير قد تم تشذيبه، مما يشير إلى أن جاما أثرت على اللاعبين بشكل ثابت بعد أخبار تسلا".

"لقد انفجرت أحجام الخيارات في الساعات الآسيوية: تم إلغاء الطلبات، وقام المشترون بالقرب من صفقات اتفاق لخسارة الأموال أكثر بثلاثة آلاف، مع وجود تحيز هبوطي على وصول بيتكوين إلى ٤٦ ألفًا."

تم اصطفاف البائعين بين ٤٩٥٠٠ دولار و٥٠٠٠٠ دولار، وفقًا لبيانات دفتر الطلبات من منصة باينانس الرئيسية، مع زيادة الدعم عند ٤٦٥٠٠ دولار.

مراكز بيع وشراء بيتكوين على زوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: ماتريال إنديكيتورز

في تحليل هذا الأسبوع، سلط مايكل فان دي بوب من شركة أسواق كوينتيليغراف الضوء على عوامل أخرى تساهم في حالة الصعود لبيتكوين على المدى القصير.

إنجاز لا بد منه

أظهرت بيتكوين إشارات على أن زخمها الكلي لن يتوقف طوال هذا الشهر.

مع تسلا ثم ماستركارد كمحفزات، كان المشاركون في السوق مقتنعين بالفعل بقوة مسيرتها الصاعدة الحالية. في الأسبوع الماضي، أعطى المساهم في أسواق كوينتيليغراف "فليب فليب" هدفًا قصير المدى قدره ٦٣٠٠٠ دولار لزوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي، ويتم التحقق منه من خلال دمج محتمل عند حوالي ٥٢٠٠٠ دولار.

تم الإعلان عن شراء تسلا وإعلان قبول ماستركارد بعد أيام من اجتذاب قمة بيتكوين للشركات المخصصة لشركة مايكروستراتيجي لجمهور يبلغ حوالي ٨٠٠٠ مدير تنفيذي. بينما قامت تسلا بإجراء الترتيبات قبل أشهر، كانت تداعيات الحدث واضحة - أرادت الشركات وخططت لإضافة بيتكوين إلى ميزانياتها العمومية.

حتى المعلقون السائدون المتشككون سابقًا بدأول يتحولوت أكثر فأكثر لتفضيل تفوق أداء بيتكوين على النقد كأصل خزينة على المدى الطويل.

قال جيم كريمر، مضيف قناة سي إن بي سي، الأسبوع الماضي: "أعتقد أنه من غير المسؤول تقريبًا عدم تضمينها - يجب أن يذهب كل أمين صندوق إلى مجالس الإدارة ويقول: "هل يجب أن نضع جزءًا صغيرًا من أموالنا في بيتكوين؟" "

وفي تعليقات خاصة، توقع سيمون بيترز، محلل الأصول المشفرة في منصة الاستثمار متعددة الأصول إيتورو، أن تصل إلى ٧٠ ألف دولار في عام ٢٠٢١.

وصرح قائلًا: "بينما قد نرى ارتفاعًا قصير المدى في سعر بيتكوين والأصول المشفرة الأخرى نتيجة لذلك، فإن إعلان ماستركارد - الذي يأتي بعد فترة وجيزة من تعليقات تسلا الخاصة في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع - له آثار حقيقية طويلة المدى على بيتكوين وأقرانها".