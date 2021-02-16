شركة إقراض العملات المشفرة "سلسيوس" تدفع مكافآت بقيمة ٢٥٠ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 16 فبراير 2021 03:48 صباحاً - تدعي سلسيوس، وهي منصة إقراض مركزية للعملة المشفرة، أنها دفعت أكثر من ٢٥٠ مليون دولار كمكافآت لمستخدميها البالغ عددهم ٤١٥٠٠٠ مستخدم، مما يؤكد النمو السريع لبروتوكولات إقراض بلوكتشين.

أعلنت شركة سلسيوس عن هذا الإنجاز في بيان صحفي صدر يوم الإثنين سلط الضوء على النمو الكبير الذي حققته الشركة على مدار العامين الماضيين. وصرحت الشركة: "لا تزال سلسيوس واحدة من أسرع الشركات نموًا في مجال التمويل، حيث إنها تحقق إنجازات جديدة أسبوعًا بعد أسبوع".

على عكس بروتوكولات التمويل اللامركزية، تقدم سلسيوس بديلًا مركزيًا يتيح للمستخدمين إيداع أصول العملات المشفرة على منصتها. يتم إقراض الأصول المودعة للبورصات وصناع السوق، مع توزيع الغالبية العظمى من مدفوعات الفائدة على المودعين.

بحلول نوفمبر ٢٠٢٠، ورد أن سلسيوس دفعت أكثر من ٨٠ مليون دولار في شكل مكافآت عملات مشفرة للمودعين. ويبدو أن هذا الرقم قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف، بناءً على البيان الصحفي الصادر يوم الاثنين.

يتمتع مستخدمو سلسيوس بالقدرة على ربح مكافآت أسبوعية تصل إلى ١٨,٥٪ من العائد السنوي على أكثر من ٤٠ أصل عملات مشفرة. تدير الشركة الآن أكثر من ٨ مليارات دولار من أصول العملات المشفرة.

وقد صرح أليكس ماشينسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سلسيوس:

"تم إنشاء سلسيوس للعمل في مصلحة المجتمع، وقد قدمنا ​​باستمرار خدمات مالية صادقة وشفافة ومجزية."

ساعد النمو المستمر لسلسيوس في دخول ماشينسكي لقائمة كوينتيليغراف لأفضل ١٠٠ شخصية لعام ٢٠٢١. حيث لم يساعد ماشينسكي في وضع شبكة سلسيوس على الخريطة في عام ٢٠٢٠ فحسب، بل كان له دور فعال في تأمين ٢٠ مليون دولار إضافية في التمويل الجماعي من أكثر من ١٠٠٠ مستثمر. وقد تفوق التوكن الأصلي للمنصة، CEL، بشكل كبير على معظم العملات المشفرة الرئيسية العام الماضي.