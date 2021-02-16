من "ليست مالًا" إلى "رائعة بشكل مذهل": ما الذي قاله رؤساء الولايات المتحدة عن العملات المشفرة وبلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 16 فبراير 2021 02:42 صباحاً - احتفالًا بيوم الرؤساء، يلقي كوينتيليغراف نظرة على ملاحظات القادة الحاليين والسابقين للولايات المتحدة فيما يتعلق بالعملات المشفرة وبلوكتشين.

يُقال إن بيل كلينتون، أحد أوائل المتبنين من المنصب الرئاسي، تلقى أول عملة بيتكوين (BTC) في عام ٢٠١٦ - بعد أكثر من ١٥ عامًا من ولايته الرئاسية. على الرغم من قبول الرئيس الديموقراطي للولايات المتحدة هدية الأصول المشفرة من صاحب رأس المال الاستثماري ماثيو روزاك، على ما يبدو بابتسامة على وجهه، إلا أنه التزم الصمت إلى حد كبير بشأن النظام الإيكولوجي. ومع ذلك، ألقى كلينتون خطابًا رئيسيًا في مؤتمر سويل لريبل في عام ٢٠١٨، واصفًا بلوكتشين بأنها تقنية لديها "تحولات وإمكانيات رائعة بشكل مذهل".

عندما تم إنشاء كتلة تكوين بيتكوين يوم ٣ يناير ٢٠٠٩، كان لدى جورج دبليو بوش حوالي أسبوعين في منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين. بعد أداء اليمين الدستوري في وقتٍ لاحق من ذلك الشهر، كان باراك أوباما أول رئيس أمريكي أُجبر على التعامل مع الآثار التنظيمية للعملات المشفرة وبلوكتشين.

ويمكن القول إن الرئيس الرابع والأربعين قد سن سياسات للتعامل مع الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ التي ربما أدت إلى زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة واعتمادها، حيث يبدو أن الكثيرين لا يثقون في الدور الذي كانت تلعبه الحكومة في النظام المالي. ومع ذلك، فقد أدلى أوباما نفسه ببيانات عامة قليلة، إن وجدت، حول التكنولوجيا.

في العام الماضي، استولى لمخترقون على عدد من حسابات الشخصيات البارزة على تويتر، بما في ذلك حسابات الرئيس السابق أوباما والمرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن. وقد أوضح الأخير في رده بأن مجمل مقتنيات بيتكوين الخاصة به كانت صفرًا.

ومع ذلك، يمكن القول إن المضيف السابق لبرنامج ذ أبرنتيس "دونالد ترامب" كان أحد أكثر الشخصيات العامة صخبًا في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين. ارتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من ٢٠٠٠٠ دولار أقل من عام واحد في فترته الأولى والوحيدة. وقد أدى الانفجار اللاحق في عمليات الطرح الأول للعملات الرقمية إلى حملة تنظيمية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت رئاسة ترامب.

قبل عامين، أعرب ترامب عن معارضته للتكنولوجيا في سلسلة من التغريدات، قائلًا إنه "ليس معجبًا بعملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى"، مشيرًا إليها على أنها "ليست أموالًا"، و "شديدة التقلب"، و هواء." كما هاجم توكن ليبرا من فيسبوك، الذي أصبح الآن ديم، على أنه "يتمتع بمكانة أو موثوقية قليلة".

ولم يكن ازدرائه الظاهر للأصول الرقمية مقصورًا على صخب وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب ما ورد طلب ترامب من وزير الخزانة ستيف منوشين "ملاحقة بيتكوين" ردًا على العقوبات التجارية والتعريفات المفروضة على الصين. وقد ورد أن المحادثة جرت في مايو ٢٠١٨.

نظرًا لأن الرئيس بايدن كان في منصبه منذ أقل من شهر، فمن غير الواضح إذا ما كان بإمكاننا توقع بيانات عامة إضافية منه بشأن العملات المشفرة. غير أن أعضاء حكومته لديهم وجهات نظر متنوعة حول النظام البيئي. حيث صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين خلال جلسة تأكيد منصبها أن العملات المشفرة تُستخدم "أساسًا في التمويل غير المشروع". ومع ذلك، يعتبر الكثيرون رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري غينسلر" وجهًا صديقًا للعملات المشفرة للإدارة، نظرًا لفهمه للمجال، حيث قام بتدريس دورات حول الأصول الرقمية وبلوكتشين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وقال إن سوق العملات المشفرة يحتاج إلى التنظيم لينمو.

ماذا كان الآباء المؤسسون ليقولون عن العملات الرقمية؟ على الرغم من أنه ربما كان من المستحيل تخيل التكنولوجيا في ذلك الوقت، إلا أن مخاطر مركزية البنوك لم تمر على توماس جيفرسون. حيث كتب الرئيس الأمريكي الثالث: