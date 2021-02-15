فرق سعر بيتكوين على كوين بيز يتحول إلى سلبي، وها هو ما يعنيه ذلك لسعر بيتكوين

تام شمس - الاثنين 15 فبراير 2021 12:49 صباحاً - قد يضطر ارتفاع بيتكوين (BTC) النهائي فوق ٥٠٠٠٠ دولار إلى الانتظار لفترة أطول حتى يتحقق حيث يظهر ضغط الشراء الفوري على كوين بيز برو علامات الضعف - على الأقل، على المدى القصير.

انقلب مؤشر كوين بيز بريميوم، الذي يقيس الفجوة بين سعر بيتكوين على كوين بيز برو وباينانس، سلبيًا، وفقًا لكريبو كوانت. بمعنى آخر، يبدو أن ضغط البيع على كوين بيز يزداد قوة مقارنة بالبورصات الأخرى مثل باينانس.

ويمكن أن تكون القراءة السلبية لمؤشر كوين بيز بريميوم بمثابة مقدمة لمقاومة قصيرة المدى. من ناحية أخرى، عندما تكون العلاوة مرتفعة، فهذا يشير إلى ضغط شراء قوي على كوين بيز.

استنادًا إلى المؤشر، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة كريبو كوانت "كي يونغ جو" أن تجاوز ٥٠٠٠٠ دولار "يبدو صعبًا جدًا" على المدى القريب.

وأضاف أن "القوة الشرائية الحالية لا تأتي من كوين بيز". "لا مزيد من فرق السعر على كوين بيز مقارنةً بباينانس/ هوبي/ أوكي إكس. فانتبهوا."

أصبحت كوين بيز رائدًا رئيسيًا لطلب بيتكوين نظرًا لشعبيته بين المشترين المؤسسيين الكبار. ويحصل هؤلاء المشاركون في السوق على عملات بيتكوين الخاصة بهم من خلال أسواق خارج البورصة على كوين بيز برو. على الرغم من أن عمليات الشراء الكبيرة هذه لا تؤثر على سعر بيتكوين على الفور، إلا أنها تشير إلى تزايد الطلب على الأصل الرقمي، وبالتالي تناقص العرض. لذا فإن مؤشر كوين بيز بريميوم هو إحدى الطرق لقياس الطلب المؤسسي على بيتكوين على المدى القصير.

ولا يبدو أن التقلبات قصيرة المدى في فروق الأسعار على كوين بيز لها أي تأثير على مسار بيتكوين طويل المدى. إذ لا يزال الأصل الرقمي في اتجاه صعودي قوي، بعد أن بلغ ذروته مرتفعًا إلى ٤٩٧٠٠ دولار يوم الأحد، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو.

ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ٢٨٪ خلال الأسبوع الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى استحواذ تسلا المخطط له على الأصل. استنادًا إلى أحدث وثيقة ١٠ كيه قدمتها شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإنها تخطط لتخصيص ما يقرب من ٧,٧٪ من إجمالي مركزها النقدي لبيتكوين.

تمتلك الشركات المتداولة علنًا ومديرو الصناديق ما يقرب من ٦٪ من المعروض المتداول من بيتكوين - وهو رقم لا يشمل صفقة تسلا البالغة ١,٥ مليار دولار.