شركة بلوكتشين تهدف إلى بناء مدينة عملات مشفرة في صحراء نيفادا

تام شمس - الاثنين 15 فبراير 2021 12:49 صباحاً - حاضنة بلوكتشين وشركة استثمار بلوكتشينز إل إل سي تكثف خططها لبناء مدينة ذكية في صحراء نيفادا شرق رينو.

ففي مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس نُشرت يوم السبت، قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشينز، جيفري بيرنز، إنه طلب من ولاية نيفادا السماح له بتشكيل حكومة محلية على مساحة ٦٧٠٠٠ فدان تمتلكها الشركة في مقاطعة ستوري. وإذا نجح التماسه، فسيُسمح لشركة بلوكتشين بالعمل كـ "منطقة ابتكار"، حيث ستكون الشركة قادرة على فرض ضرائب وإنشاء محاكم - بالإضافة إلى دمج مدفوعات العملة الرقمية للسلع والخدمات والاحتفاظ بسجلات في بلوكتشين.

وقد ادعى بيرنز أن الطريقة التي يتم بها إنشاء الحكومة الآن ليست مثالية لإنشاء مجتمع قائم على بلوكتشين والعملات المشفرة وغيرها من التقنيات المبتكرة. حيث اقترح مدينة العملات المشفرة كمكان "حيث يكون الناس على استعداد للبدء من الصفر."

اشترت بلوكتشينز الأرض في الأصل مقابل ١٧٠ مليون دولار في يناير ٢٠١٨. في ذلك الوقت، قال بيرنز إن مدينة العملات المشفرة المقترحة ستضم حرم بلوكتشينز واستوديو إنشاء المحتوى وساحة الرياضات الإلكترونية والممتلكات السكنية. على الرغم من أن الرئيس التنفيذي قال إنه يأمل في بناء ١٥٠٠٠ منزل في مدينة العملات الرقمية في غضون ٧٥ عامًا، إلا أن التطوير السكني غير مسموح به حاليًا على معظم أراضي الشركة، ويبدو أن الملكية تقتصر على ٣٥٠٠ منزل.

وإذا وافق المشرعون في ولاية نيفادا على مناطق الابتكار هذه، فمن المحتمل أن "يحكم" ثلاثة أشخاص ممتلكات شركات التكنولوجيا الخاصة بأكثر من ٥٠٠٠٠ فدان والتي تعد أيضًا باستثمار مليار دولار. من المحتمل أن يؤثر هذا التشريع على تيلا غيغافاكتوري الموجود في نفس المقاطعة نظرًا لتفضيل الرئيس التنفيذي "إيلون ماسك" الواضح للعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) ودوجكوين (DOGE). لدى أمازون أيضًا مركزًا للوفاء في المنطقة.

وقد أوضح بيرنز أنه يريد بلوكتشين أن تبدأ العمل في المدينة الذكية بحلول العام المقبل.